彰化行人車禍！3姊弟過馬路遭休旅車撞擊 2人命危

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟走路在伸港鄉美港公路與建國路口時，遭到休旅車撞擊。（民眾提供）

2024/02/22 21:10

首次上稿 20:24

更新時間 21:10（姊妹恢復心跳，但仍有生命危險）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今天晚間發生重大車禍！就讀國小的陳姓3姊弟走路返家途中，在伸港鄉美港公路與建國路口時，遭到73歲蕭姓男子駕駛休旅車撞擊，10歲、9歲姊妹當場沒有呼吸心跳，8歲弟弟左腿扭傷，3人分別送往彰基與彰濱秀傳醫院急救，姊妹送醫後恢復心跳，但仍有生命危險，駕駛酒測值為零，肇事原因調查中，車禍地點距離姊弟住家只有200公尺。

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警方表示，這起意外發生在今晚6時許，地點在伸港鄉建國路和美港公路三段的交叉路口，73歲蕭男子駕駛休旅車準備返家途中，撞擊要穿越美港公路返家的陳家3姊弟，2個姊姊當場沒有呼吸心跳，弟弟則是左腿扭傷，意識清楚，消防隊獲報出動救護車4輛、勤務機車1輛，消防人員9人到場搶救，現場書包散落一地。

陳家姊妹送醫後恢復心跳，10歲大姊因為腦部受到嚴重撞擊，緊急轉往彰化秀傳醫院進行開腦手術，9歲妹妹則送往彰基，雖然恢復心跳，但血壓仍然偏低，將轉到小兒加護病房繼續急救。

陳家3姊弟目前在伸港鄉就讀國小，分別就讀4年級、3年級與1年級，3姊弟來自單親家庭，平日由阿公、阿伯照顧，以往都是由阿伯負責交通接送，校方已趕往醫院協助家屬了解情況。

教育處表示，已經立即請督學陪同校長主任前往醫院關心了解狀況。社會處表示，已由社工先行到醫院關心協助。

11歲、9歲姊妹當場沒有呼吸心跳，8歲弟弟左腿扭傷。（民眾提供）

彰化縣伸港鄉3姊弟走路遭休旅車撞擊，3人的書包散落一地。（民眾提供）

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