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離譜影片曝光！彰化73歲老翁開休旅車 國小3姊弟走斑馬線被撞

彰化縣陳姓3姊弟（紅框處）穿越伸港鄉美港公路，準備返家，在距離住家200公尺發生意外。（民眾提供）

彰化縣陳姓3姊弟（紅框處）穿越伸港鄉美港公路，準備返家，在距離住家200公尺發生意外。（民眾提供）

2024/02/22 22:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今晚發生73歲老翁開休旅車撞擊國小3姊弟的重大車禍，撞擊瞬間的影像曝光了。從監視器畫面可以看到3姊弟併肩行走在行人穿越線，就差不到幾公尺就要穿越斑馬線，就遭蕭姓老翁休旅車撞上，姊妹當場噴飛，休旅車又行駛10幾公尺才停住！

這起重大車禍造成姊妹倆命危，弟弟扭傷，也震驚地方，而撞擊瞬間的影像曝光，從畫面可以看到3姊弟腳步輕盈的穿越美港公路，就幾乎要走完斑馬線了，才被休旅車撞擊，由於弟弟走在最外側，被撞擊力道最小，弟弟傷勢最輕微，只有腿部扭傷，姊妹倆則被撞到噴飛，當場沒有呼吸心跳。

校方表示，3姊弟分別就讀國小4年級、3年級與1年級，平日跟阿公、阿伯同住，阿伯有時間就會來接送，因為昨天3姊弟也是自行返家，所以，今天在學校上完課後照顧班後，3人就跟守護說要自行返家，沒想到，一下子就傳出噩耗。

校方指出，3姊弟在學校也在師長鼓勵下參加社團，也有參加課照班，如今卻在課照班下課，自行走路返家途中發生意外，實在令人太難過了。

和美警方表示，無論行人或是駕駛的用路人，在馬路上都要遵守交通規則，遵照號誌來行駛與行走，才能確保生命財產的安全，而這起意外發生原因，仍待進一步調查。

彰化縣陳姓3姊弟穿越伸港鄉美港公路，準備返家，在距離住家200公尺遭休旅車撞擊。（民眾提供）

彰化縣陳姓3姊弟穿越伸港鄉美港公路，準備返家，在距離住家200公尺遭休旅車撞擊。（民眾提供）

休旅車又行駛往10多公尺才停下。（民眾提供）

休旅車又行駛往10多公尺才停下。（民眾提供）

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