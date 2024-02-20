原民警打獵中彈身亡疑點重重 檢方勘驗現場逐一調查

埔里分局謝姓警員上山打獵卻背部中彈身亡，檢警今天勘驗現場，在附近找到被丢棄竹簍，應為謝姓警員所有。（記者佟振國攝）

2024/02/20 19:08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里分局謝姓警員與范姓表哥上山打獵，結果背部中彈身亡，檢警懷疑是遭誤擊，但全案疑點重重，今天檢警特別入山勘驗現場，附近尋獲死者所有的竹簍，裡面還裝有獵物，也帶同范姓男子模擬事發過程，逐一調查釐清，盼案情水落石出，給家屬一個交代。

警方調查，謝姓警員18日深夜與范姓表哥以及部落2名獵人，共同前往國姓鄉乾溝村山區狩獵，結果中彈身亡，檢警初步相驗擊中謝男的鋼珠彈從左側背射入，卡在左胸附近，導致內出血與氣胸，研判遭人開槍射擊，現場遺留一把原住民自製獵槍，但3人都指未與死者在一起，范男也稱沒有帶槍上山，案件有諸多疑點。

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南投地檢署承辦檢察官黃慧文、埔里分局偵查隊前往勘驗現場，在現場附近發現1個被丢棄的竹簍，還裝有獵物，應為謝姓警員所有，檢警也帶同范姓男子進行現場模疑，范男稱18日晚間與謝男以及2名友人，一行4人到國姓乾溝山區打獵，不過其中2人中途離開要去抓溪蝦，而他和死者繼續往前7、8公里要打獵，只攜帶1把獵槍，槍枝是謝男的，後來他們分開走，不久聽到槍響，但沒看到謝男的頭燈，呼叫也沒有回應，前往查看發現謝男已經倒地，臉部還有血跡，懷疑是獵槍發生膛炸，但謝男是背部中彈死亡，針對范男說詞，檢警還需要進一步釐清。

至於謝男的外甥高姓男子今天表示，懷疑是否有獵人在山區設置「陸槍陷阱」，一旦人員誤觸機關就會擊發，是否因為導致他喪命，但警方大規模搜山，並未發現現場有相關陷阱設施，初步排除誤觸陷阱可能。

南投地檢署承辦檢察官黃慧文率埔里分局偵查隊進行槍擊命案現場勘驗。（記者佟振國攝）

范姓男子（藍色上衣）向檢警說明當時案發情形。（記者佟振國攝）

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