原民警打獵中彈身亡疑點重重 檢方勘驗現場逐一調查
2024/02/20 19:08
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里分局謝姓警員與范姓表哥上山打獵，結果背部中彈身亡，檢警懷疑是遭誤擊，但全案疑點重重，今天檢警特別入山勘驗現場，附近尋獲死者所有的竹簍，裡面還裝有獵物，也帶同范姓男子模擬事發過程，逐一調查釐清，盼案情水落石出，給家屬一個交代。
警方調查，謝姓警員18日深夜與范姓表哥以及部落2名獵人，共同前往國姓鄉乾溝村山區狩獵，結果中彈身亡，檢警初步相驗擊中謝男的鋼珠彈從左側背射入，卡在左胸附近，導致內出血與氣胸，研判遭人開槍射擊，現場遺留一把原住民自製獵槍，但3人都指未與死者在一起，范男也稱沒有帶槍上山，案件有諸多疑點。
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南投地檢署承辦檢察官黃慧文、埔里分局偵查隊前往勘驗現場，在現場附近發現1個被丢棄的竹簍，還裝有獵物，應為謝姓警員所有，檢警也帶同范姓男子進行現場模疑，范男稱18日晚間與謝男以及2名友人，一行4人到國姓乾溝山區打獵，不過其中2人中途離開要去抓溪蝦，而他和死者繼續往前7、8公里要打獵，只攜帶1把獵槍，槍枝是謝男的，後來他們分開走，不久聽到槍響，但沒看到謝男的頭燈，呼叫也沒有回應，前往查看發現謝男已經倒地，臉部還有血跡，懷疑是獵槍發生膛炸，但謝男是背部中彈死亡，針對范男說詞，檢警還需要進一步釐清。
至於謝男的外甥高姓男子今天表示，懷疑是否有獵人在山區設置「陸槍陷阱」，一旦人員誤觸機關就會擊發，是否因為導致他喪命，但警方大規模搜山，並未發現現場有相關陷阱設施，初步排除誤觸陷阱可能。