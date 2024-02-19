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原住民員警遭槍擊命案疑點多 研判近距離從死者後方射擊

埔里分局謝姓警員昨天深夜與范姓表哥前往國姓鄉乾溝村山區打獵，被發現背部中彈送醫急救仍告不治，警方封鎖現場進行採證。（民眾提供）

埔里分局謝姓警員昨天深夜與范姓表哥前往國姓鄉乾溝村山區打獵，被發現背部中彈送醫急救仍告不治，警方封鎖現場進行採證。（民眾提供）

2024/02/19 21:28

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里分局長壽派出所51歲謝姓原住民警員，昨晚與54歲范姓表哥結伴至國姓鄉乾溝村山區打獵，謝男疑遭誤擊，背部中彈傷重不治，范男則稱未帶槍入山，並指附近還有1組2獵人，聽聞槍聲趨近查看，發現謝男已中彈倒地，由於疑點重重，警方持續蒐證釐清，並擇日進行解剖進一步確認死因。

國姓消防分隊昨天深夜11點多獲報乾溝村山區有男子中槍，現場偏僻難行，警消花了1個多小時趕到，發現中槍男子臉部有血跡，左背有槍傷傷口，已無生命跡象，送醫急救仍告不治，現場遺留一把未烙碼無合法申請的原住民自製獵槍，轄區長壽派出所員警到場，驚見死者竟是派出所目前請長病假的謝姓警員。

警方調查，謝男與54歲范姓表哥一同前往打獵，報案人也是范男，警方帶回偵訊，范男指稱未攜獵槍上山，不知現場遺留的獵槍是誰的，也說與謝男相距約1、2公里，附近還有另1組2名獵人，在聽聞槍聲花了10多分鐘前往查看，發現謝男已中彈倒地。

南投地檢署檢察官今下午率法醫相驗，檢警發現死者左後背遭鋼珠彈擊中，子彈卡在近左胸處，有內出血、氣胸情形，由於子彈從後背射進，一般難由個人持槍不慎走火誤擊造成，警方研判是從死者後方射擊，距離應不到50公尺，除對范男說法存疑，也清查相關人員手機通聯紀錄，並通知另2名獵人到案說明，均表示與死者在不同地區打獵，相距太遠，不至於會誤擊。

警方今天也動員10多名警力搜查槍擊現場，未發現其他槍枝，將查驗現場遺留槍枝是否有擊發，人員也做採證有無火藥反應，並將擇日解剖遺體與做電腦斷層確認死因。

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