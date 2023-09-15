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桃園2原民夜奔石碇私闖菜園開槍打飛鼠 沒打到還挨告

台北地院依「無故侵入他人住宅附連圍繞之土地」罪，將2男各判5月徒刑可易科罰金，皆緩刑3年，條件是支付公庫3萬元、義務勞務160小時。（資料照）

台北地院依「無故侵入他人住宅附連圍繞之土地」罪，將2男各判5月徒刑可易科罰金，皆緩刑3年，條件是支付公庫3萬元、義務勞務160小時。（資料照）

2023/09/15 16:56

〔記者張文川／台北報導〕桃園市楊姓、王姓兩名原住民男子，今年2月18日凌晨1點多，持獵槍開車遠赴新北市石碇區打獵，闖入張姓住戶的菜園開槍打飛鼠，屋主被槍聲嚇醒，報警控告2男侵入私有地；台北地院認定該處並非公有地，2男打飛鼠是為了食用，與原住民祭儀無關，且2男是拉開圍籬進入菜園，並非過失誤闖，依「無故侵入他人住宅附連圍繞之土地」罪，將2男各判5月徒刑可易科罰金，皆緩刑3年，條件是支付公庫3萬元、義務勞務160小時。

判決指出，2男到達石碇菜園後，見樹枝上有飛鼠，基於共同侵入犯意，由楊徒手拉開菜園的圍籬門閂，一起進入菜園開2槍，張姓住戶睡夢中聽到第一聲槍聲而驚醒，後來又聽到第二槍，至今仍很害怕，因為那邊很荒涼，也沒有其他鄰居，案發後很擔心半夜隨時被外人闖入開槍。

2男都認罪，楊的律師辯稱他是因原住民傳統文化而打獵飛鼠，理由正當；王的律師辯說不知菜園是不是公有地，且打獵是原住民的傳統文化。

法官調查，2男住在6、70公里之遙，與菜園沒有地緣關係，卻遠距離駕車前往而持槍侵入，目的是否真是為了獵捕飛鼠，已有可疑；該區域並不是法定的原住民族地區，2男也供稱打飛鼠是為了給自己和家人食用，顯與傳統文化和祭儀活動無關，而2人拉開金屬圍籬門閂，積極侵入附連圍繞於屋主戶籍地房屋外的土地，自屬構成犯罪。

法官審酌2男凌晨侵入開槍的行為，嚴重危害居民的生活居住安寧，情節嚴重，實難寬貸，犯後也未賠償，量刑6月，考量2人皆以鷹架工人為業，已婚、須養育小孩，無再犯之虞，給予緩刑3年自新機會。

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