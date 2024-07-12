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南投縣前消保官涉貪1審有罪 縣府檢討行政責任：申誡1次

南投縣前消保官許麗貞。（資料照）

南投縣前消保官許麗貞。（資料照）

2024/07/12 23:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣政府前消保官許麗貞擔任消保官期間詐領公款，私用於支付家庭聚餐、購物，南投地院判處12個職物上詐欺取財罪、1個公務員登載不實罪，應執行4年6月，但未判決確定不會停職。監察院認處置未妥善、不周延，要求檢討，南投縣政府開考績委員會，決議記許麗貞申誡1次。

南投地院今年5月下旬宣判，審酌許麗貞犯罪所得5萬元以下並已繳回，判12個職物上詐欺取財罪，分判處3年10月到3年不等徒刑；另1個公務員登載不實罪，判處判刑1年1個月，合併應執刑4年6月。

許麗貞擔任南投縣消保官19年，去年2月50萬元交保，縣府將她調職為祕書。一審判刑後，縣府依公務員懲戒法第4條規定，「刑事判決確定職務當然停止」，而許麗貞的官司尚未判決確定，因此依法末予停職。

南投縣府依公務員懲戒法規定未將許停職，也沒有其他的行政處分，監察院獲悉後函文縣府，要求針對許麗貞涉貪一審判決，在行政責任上的處置有不周延、不妥處予以檢討。

南投縣府日前召開考績委員會討論，委員們仍認為應恪遵公務人員懲戒法的規定，須判決確定才停職，目前不予停職，惟應有其他懲處，最後依公務員微戒法第9條規定，決議記許麗貞申誡一次以示懲戒。

縣府說，許麗貞在南投檢方偵辦期間，即從主管職十一職等的消保官，調為非主管職的十等祕書，而依法判決未定讞就應是無罪推定、無責推定。

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