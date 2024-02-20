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打獵中彈亡》南投熱心暖警 曾在豪大雨深夜 清除公路倒木

南投埔里分局長壽派出所謝姓警員，原申請今年6月退休，但前晚不幸遭槍擊喪命，離退休只差3個多月。（擷自謝姓警員臉書） 謝員曾深夜冒著風雨與危險，持電鋸清除公路倒木，維護用路人安全。（埔里分局提供）

南投埔里分局長壽派出所謝姓警員，原申請今年6月退休，但前晚不幸遭槍擊喪命，離退休只差3個多月。（擷自謝姓警員臉書） 謝員曾深夜冒著風雨與危險，持電鋸清除公路倒木，維護用路人安全。（埔里分局提供）

2024/02/20 05:30

原住民獵槍問題再度引發討論

〔記者佟振國、陳鳳麗／南投報導〕南投縣謝姓原住民警員十八日深夜在國姓鄉山區打獵不幸中彈身亡，原住民獵槍問題再度引發討論；尊重原住民傳統狩獵文化，政府開放原住民持有獵槍但須申請並列冊管理，惟近年來原住民從事狩獵意外頻傳，除了自製獵槍良莠不齊，造成走火誤擊，另也因夜間視線不良，把人當成獵物誤射。

從警卅二年的埔里分局謝姓警員，在長壽派出所服務七年，熱心救援車禍受傷民眾、失蹤人口緊急協尋，還在豪大雨的深夜親持電鋸清除公路倒木，多次獲得表揚與民眾感謝，去年因病請長假治療休養，身體好轉後已申請今年六月退休，沒想到發生意外，人生就此停格。

謝員被槍擊的原因仍由檢警調查中，不過，多年來全台狩獵意外事故的原因，不外乎自製獵槍易走火誤擊，一旦跌倒或其他劇烈震動就易引起，且山區一片漆黑，也易發生遭誤認為獵物而誤射，或是不慎墜谷等。

為確保自製獵槍使用者及他人安全，資深獵人也提供用槍安全準則，包括槍口須指向安全方向、射擊時先確定目標所在地、周遭有無安全顧慮、人員儘量避免成一直線、保持適當距離、除真正射擊手指不可觸碰扳機等，儘量避免走火誤擊或誤認射擊等憾事。

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