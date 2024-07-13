首例！教育部百名文官 向業界名師謝文憲、劉滄碩學習增能

教育部政次葉丙成今日請來企業名師，幫教育部百名文官增能。（取自葉丙成臉書）

2024/07/13 22:36

〔記者林曉雲／台北報導〕首例！今天一整天，教育部百位中高階主管，扎扎實實地跟台灣頂尖的老師們上了7小時的課。教育部政次葉丙成今在臉書分享表示，教育部百名官員動起來，開啟向業界頂尖名師謝文憲和劉滄碩學習之旅，學習簡報表達能力，也學習簡報設計能力，一個人民間學費要價3.8萬元，名師免費幫教育部文官增能。

葉丙成說，國家的施政取決於官員的素質，部會官員能力與識見高度，決定了這個部會的政策良窳，教育部主管們的能力高度，就決定了台灣整體教育的天花板，在加入教育部的這2個月來，看到很多主管夥伴很認真很優秀，但也看到為了台灣教育，他們被要求管理的事情多如牛毛，每天都好忙好忙，加班是司空見慣。在案牘勞形下，很難有時間接觸更多新觀點、新技能，讓他覺得好可惜。

請繼續往下閱讀...

葉丙成表示，受教育部長鄭英耀邀請加入團隊時，他給自己的重要使命是「為台灣培育人才」，除了將台灣的學生培養成人才外，另一個是幫教育部培養人才，當今世界快速變化，必須更加緊幫助教育部中高階主管們成長精進，台灣才能做出領先他國的施政規劃。

中階主管如科長、專委們40歲上下，是部會的優秀中堅，年紀也還輕，在他們退休前，會主導台灣教育政策近20年。葉丙成說，政務官員會來來去去，但這群事務官是台灣教育的重要基石，不能只要求他們做事，更有義務為台灣栽培他們成為台灣的棟樑之材，台灣的教育就會變得更強，台灣就有更好的未來。

葉丙成在部長鄭英耀支持下，籌劃一個很厲害的業界頂尖名師講座系列，今天是第一次上課程，謝文憲是台灣教簡報表達能力最有名的3位老師之一，各大企業都搶著預約幫主管上課，公開班一天課程報名費是3.8萬元，且都秒殺，今年他宣布不再開公開班，葉丙成說他很感謝憲哥，知道教育部夥伴需要他，憲哥二話不說答應，為台灣的教育、為台灣的孩子而講，不用談錢的事。

葉丙成也介紹劉滄碩是台灣教簡報設計的第一把交椅，公開課報名費也要每個人1.6萬元，每年都會請他到台大，為他台大簡報課學生上課，他也是馬上答應，沒談錢的事。

包括教育部主秘、署長們、司長們、處長們、專委們、科長們一整天跟兩位老師學習，許多活動如即席演講、政務投影片大改造、搶答計分，葉丙成說，整個教育部組織由上到下被刺激到，可能促成新思維的萌芽，而今天只是開始，當教育部精進時，台灣的教育就會更往前進。

首例！教育部百名文官今日向企業名師學習增能。（取自葉丙成臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法