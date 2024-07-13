幼兒園狼師作惡600件卻不能報 陳乃瑜嘆：踢爆兒少性侵有多難

台北市某私立幼兒園被爆園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，檢方此次查出超過600件私密影片，發現諸多不雅畫面，消息一出引發外界撻伐。（示意圖，資料照）

2024/07/13 06:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕心痛！台北市某幼兒園老師2022年被指控涉嫌性侵女童，卻因證據不足不起訴。事後幼稚園繼續招生中，不知情的家長把小孩送入虎口，逃過一劫的狼師竟食髓知味，再對孩童下手，去年被依加重強制性交等罪起訴，檢方此次查獲超過600件私密影片，從中發現諸多不雅畫面。

新北市議員陳乃瑜感嘆，即使當民意代表，仍深刻體會踢爆兒少性侵有多難，《兒童及少年福利與權益保障法》立意良善，卻反倒成為加害人的保護傘。她指出，適度報導違反幼兒保護事件，兼顧民眾知情權，才符合公眾利益。

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陳乃瑜在臉書表示，這起事件凸顯《兒少法》的兩難，為了保護受害的孩子，媒體依法不能揭露能指認的細節，外界無從得知哪間幼兒園出問題，本來立意良善，但成為加害人的保護傘。

她指出，以前當記者時，如果報導兒少性侵案，因為沒有可用的電視新聞畫面，也不能透露更多相關資訊，導致新聞只能輕輕帶過，或乾脆不報；當民意代表更體會踢爆兒少性侵有多難，即使有陳情案想訴諸外界，仍因受到法律約束，導致媒體對這類報導興趣缺缺。

陳乃瑜說，立法委員林楚茵、李坤城、林月琴等召開公聽會，邀集兒少團體討論《兒少法》第69條修法建議，研議制定相關例示框架和例外條款。雖然擔心變成新聞審查，但相信是改變的開始，如果在保護受害人不被指認的情況下，適度報導揭露違反幼兒保護事件，兼顧媒體示警功能與民眾知情權，才符合公共利益。

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