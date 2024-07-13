為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

幼兒園狼師作惡600件卻不能報 陳乃瑜嘆：踢爆兒少性侵有多難

台北市某私立幼兒園被爆園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，檢方此次查出超過600件私密影片，發現諸多不雅畫面，消息一出引發外界撻伐。（示意圖，資料照）

台北市某私立幼兒園被爆園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，檢方此次查出超過600件私密影片，發現諸多不雅畫面，消息一出引發外界撻伐。（示意圖，資料照）

2024/07/13 06:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕心痛！台北市某幼兒園老師2022年被指控涉嫌性侵女童，卻因證據不足不起訴。事後幼稚園繼續招生中，不知情的家長把小孩送入虎口，逃過一劫的狼師竟食髓知味，再對孩童下手，去年被依加重強制性交等罪起訴，檢方此次查獲超過600件私密影片，從中發現諸多不雅畫面。

新北市議員陳乃瑜感嘆，即使當民意代表，仍深刻體會踢爆兒少性侵有多難，《兒童及少年福利與權益保障法》立意良善，卻反倒成為加害人的保護傘。她指出，適度報導違反幼兒保護事件，兼顧民眾知情權，才符合公眾利益。

陳乃瑜在臉書表示，這起事件凸顯《兒少法》的兩難，為了保護受害的孩子，媒體依法不能揭露能指認的細節，外界無從得知哪間幼兒園出問題，本來立意良善，但成為加害人的保護傘。

她指出，以前當記者時，如果報導兒少性侵案，因為沒有可用的電視新聞畫面，也不能透露更多相關資訊，導致新聞只能輕輕帶過，或乾脆不報；當民意代表更體會踢爆兒少性侵有多難，即使有陳情案想訴諸外界，仍因受到法律約束，導致媒體對這類報導興趣缺缺。

陳乃瑜說，立法委員林楚茵、李坤城、林月琴等召開公聽會，邀集兒少團體討論《兒少法》第69條修法建議，研議制定相關例示框架和例外條款。雖然擔心變成新聞審查，但相信是改變的開始，如果在保護受害人不被指認的情況下，適度報導揭露違反幼兒保護事件，兼顧媒體示警功能與民眾知情權，才符合公共利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
猥褻學生仍不斷升職 長沙高中副校長遭停職調查
2024/06/07 14:05

猥褻學生仍不斷升職 長沙高中副校長遭停職調查
「校園版黃子佼」！高雄狼師染指16名學童和少年 重判18年
2024/07/04 23:04

「校園版黃子佼」！高雄狼師染指16名學童和少年 重判18年

逾2兆股利入袋 迎資金熱錢置產商辦成新贏家
南韓再傳「N號房」事件！小學老師脅迫未成年女孩拍下近2千部不雅片
2024/04/27 15:33

南韓再傳「N號房」事件！小學老師脅迫未成年女孩拍下近2千部不雅片
狼師幼兒園長玩「金蟬脫殼」 議員洪婉臻批北市府毫無作為
2023/11/27 18:22

狼師幼兒園長玩「金蟬脫殼」 議員洪婉臻批北市府毫無作為

逐品味而居蘿曼蘿蘭朗闊豪宅成房市新顯學
台東狼師性侵女學生判4年！獲模範青年遭撤獎
2024/04/22 19:59

台東狼師性侵女學生判4年！獲模範青年遭撤獎
北部某大學男教授涉性侵女大生 檢警約談到案5萬交保
2024/04/30 14:35

北部某大學男教授涉性侵女大生 檢警約談到案5萬交保
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播