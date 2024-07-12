林士傑槍擊命案「口罩男」落網 警未排除槍手身分

張姓「口罩男」12日晚上8點被帶回台南市警六分局，因夜間不偵訊，張男將進拘留所過夜。（記者王捷攝）

2024/07/12 22:46

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林士傑槍擊案命案重大進展 ！ 台南市警局逮捕「口罩男」

〔記者王捷／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑8日清晨遭槍殺身亡，由於犯案車輛遺留的口罩疑有槍手DNA，比對出張姓「口罩男」疑似涉案，張男今午在高雄被逮，警方晚間9點開記者會，針對汽車旅館、口罩跡證是否吻合？台南刑大隊長張文源強調是依據「車上」跡證，並沒有正面排除張男是否為「槍手」，強調有很多「假設」。

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張姓「口罩男」是27歲年輕人，他有擄人勒贖等暴力犯罪前科，目前還在釐清張男涉案程度，他戶籍在高雄楠梓區，但長期的租屋處在仁武，張文源說，專案小組經過嚴密地形調查，這次逮捕張男，不費一槍一彈，「當時」屋內只有一人，但張文源未說明是否與他人同住。

林士傑8日清晨遭槍殺身亡，案發當天，警方從二輛車上的口罩DNA，經過比對後，警方鎖定張男，警方今天下午到仁武攻堅，將張男逮捕，同時兵分兩路到租屋處與戶籍地搜索，但沒有發現可疑的違禁品。

今天晚上9點，南市刑大記者會上，被問到口罩、汽車旅館的垃圾，兩處跡證是否吻合？刑大隊長張文源沒有正面回應，他表示，這個案子有許多假設，都還在調查，對於是否是槍手，張文源也未鬆口，由於刑訴法規定夜間不偵訊，張男落網後送往拘留所，將等到12日進一步問訊。

林士傑8日清晨在台南市南區住家前遭槍殺，屋外監視器拍下槍手行凶畫面。（民眾提供）

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