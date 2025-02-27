中國犯台美國會怎麼做？ 魯比歐列3重點：反對強行改變台灣地位

魯比歐強調，美國不會屏棄在台灣問題上秉持的長期立場，反對以任何強制、脅迫的方式改變台灣的地位。（路透資料照）

2025/02/27 08:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）26日接受美媒福斯新聞（Fox News）專訪，再次重申對台灣問題的長期立場，反對以任何強制、脅迫的方式改變台灣的地位。記者問道「如果凌晨2點被叫醒，接獲情報中國犯台，美國會怎麼做？」魯比歐回應，美國已經承諾，防止這種情況發生，並做出回應，這些承諾將會履行，中方也了解這點。

魯比歐在訪問中被問到，他稱中國是美國最危險的對手，他明確回應「永遠如此」，且需要採取實際措施來對抗。記者並發問，中國計劃2027年要佔領台灣，魯比歐和川普保衛台灣的決心有多大？

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魯比歐則強調要做三件事，他說，中國將成為一個富強國家，必須面對現實，不能依賴他們，在川普總統的領導下，這一狀況將會改變。第一，美國必須擁有國內產能，美國已經讓太多的產業落入中國人手中，從稀土到藥品，這是川普推行關稅背後的想法之一。只對中國徵收關稅還不夠，因為中國在世界各國都有工廠，美國必須擁有自己的國內產能。

第二，中國正試圖把美國趕出印太地區，美國必須在太平洋地區與日韓等國建立穩固關係。他強調，美國不會屏棄在台灣問題上秉持的長期立場，那就是反對以任何強制、脅迫的方式改變台灣的地位。

第三則是必須擁有軍事能力，以應對中國的威脅，需要擔憂的是，美國的飛機、船舶製造廠沒有跟上步伐，美國建造一艘船，中國就能建造10艘船，這是一個非常嚴重的弱點，不能繼續存在。

記者再問「如果您今天早上2點被叫醒，中國現在正在佔領台灣，美國會怎麼做？」魯比歐則強調，美國已經承諾，防止這種事情發生，中國也意識到了這一點。但是美國還是希望這種情況不會發生，白宮就有一位強而有力的領導人川普總統來應對。如果中國人知道美國沒有能力回應，或領導人很弱，可能會進行測試，美國不希望走到那一步，這對世界來說這是可怕的事情，對中國來說也是壞事。

魯比歐表示，他已經跟中國外交部長談過上述立場，中國對此感到生氣。他表示，他當時他對王毅對說，中國是核武國家，世界第2大經濟體，世界第2人口大國，所以美國必須與他們打交道。但這必須是一種平衡的關係，中國不能佔據主導地位，那樣我們就會陷入衝突，也是不想看到的結果。

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