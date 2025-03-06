冰箱門又開了！今明最冷下探10度 週日前北台濕冷

氣象專家指出，今日各地降溫有感，最冷時段會落在今晚至明晨，將一路濕冷到週六。下週四又有鋒面影響，下週五、六又有一波波的水氣、伴隨降雨通過，且有較大雨勢。（資料照）

2025/03/06 08:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移，今日中部以北、花東地區較易降雨，氣象專家指出，今日各地降溫有感，最冷時段會落在今晚至明晨，將一路濕冷到週六，平地最低溫約可降至10度左右，預估週日白天至下週三、暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定，不過下週四又有鋒面影響，下週五、六又有一波波的水氣、伴隨降雨通過，且有較大雨勢。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日起受大陸冷氣團南下的影響，台灣各地降溫有感，天氣明顯轉冷，評估這波冷氣團影響時間較長，會延長到週六上午；最冷時段會落在今晚至明晨，強度維持在大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團之間。「林老師氣象站」形容「冰箱門又被打開了！」

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「林老師氣象站」預估，今日北部及東北部地區最低溫下探至攝氏12至13度，中南部及澎湖地區最低溫也降到攝氏13至14度，東部地區最低溫在攝氏15至16度，金門及馬祖地區最低溫則分別會落在攝氏9至11及6至8度之間；中南部日夜溫差增大，請多注意。

「林老師氣象站」提到，由於這波冷氣團南下期間，華南雲雨帶也同時正在東移，天氣屬偏濕冷型態；尤其是中部以北、東北部及東部地區降雨最為顯著。目前預估本月中旬（15日至17日前後），還會有新一波強冷空氣南下影響。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天將有一波波的水氣通過、中部以北易降雨，偶有較大雨勢，南部影響相對較小。預估今、明兩天冷空氣最強、中部以北感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態。今晚、明晨，台北測站約可降至14、15度，有觸及「大陸冷氣團」標準的機率；北台灣部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，「春寒料峭」、應注意保暖。

吳德榮表示，週六冷空氣微幅減弱，降雨範圍略縮小，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣仍濕冷、應持續注意保暖。至於下週日白天起至下週三、暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定、易起霧的天氣。

吳德榮提到，預估下週日氣溫漸升，下週一至週三、高溫再回升至30度以上。不過下週四又有鋒面影響，下週五、六又有一波波的水氣、伴隨降雨通過、偶有較大雨勢，為典型「春雨」的型態。

「林老師氣象站」發文指出，今日起受大陸冷氣團南下的影響，台灣各地降溫有感，天氣明顯轉冷，評估這波冷氣團影響時間較長，會延長到週六上午；最冷時段會落在今晚至明晨，強度維持在大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團之間。（圖擷自臉書）

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