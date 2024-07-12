7/12 大樂透頭獎摃龜！今彩539開2注 獎落新北、花蓮

今晚（7月12日）開獎的第113000167期今彩539頭獎開出2注、第113000069期大樂透摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/07/12 22:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月12日開獎的第113000167期今彩539頭獎開出2注，由新北市新店區安成街20號的「大家贏投注站」、花蓮縣花蓮市國富里中山路811號1樓的「金發財彩券行」開出；第113000069期大樂透摃龜。

第113000069期大樂透中獎號碼「02、13、19、33、46、49，特別號：23」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共30注中獎，每注可得6萬8628元；肆獎共73注中獎，每注可得1萬8130元；伍獎共1632注中獎，每注可得2000元；陸獎共2158注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3001注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9122注中獎，每注可得400元。

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第113000069期49樂合彩中獎號碼為「02、13、19、33、46、49」，四合4注中獎，每注可得20萬元；三合共43注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1882注中獎，每注可得1250元。

第113000167期今彩539中獎號碼為「08、17、18、19、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共203注中獎，每注可得2萬元；參獎共7035注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0114注中獎，每注可得50元。

第113000167期39樂合彩中獎號碼為「08、17、18、19、36」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共307注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9796注中獎，每注可得1125元。

第113000167期3星彩中獎號碼為「909」，壹獎共69注中獎，每注可得5000元。

第113000167期4星彩中獎號碼為「2993」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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