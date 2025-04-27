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    首頁　>　社會

    輔大女學生闖校門路口 撞成骨折還收2罰單

    新北市輔大一名女學生違規闖越馬路遭騎士撞上雙腿骨折，還要吃上違規穿越、行人紅燈穿越兩張罰單。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市輔大一名女學生違規闖越馬路遭騎士撞上雙腿骨折，還要吃上違規穿越、行人紅燈穿越兩張罰單。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/27 21:32

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市輔仁大學一名女大生今天上午要到學校上課時，從校門口對面違規穿越馬路，加上遭行道路遮蔽視線，等她突然竄出時，直行騎士閃避不及撞上，女學生倒地疼得爬不起來，到院被檢出雙腳骨折；女學生雖受傷，但警方祭出違規闖越道路、紅燈闖越道路等兩張罰單，至於車禍肇責歸屬，仍待調查釐清。

    新莊警分局今天上午七時許獲報，新莊中正路輔仁大學前，傳出機車與行人車禍，警方到場時，22歲洪姓女大生遭撞倒地，無法爬起，由救護車送醫，警方對騎車的廿八歲王姓騎士酒測，沒有酒精反應。

    據了解，洪姓女大生要從新莊區中正路輔大對面步行穿越中正路到校門口時，違規穿越馬路，遭騎車沿中正路往桃園方向行駛，王男騎乘的機車撞上，洪女腳部骨折送醫院，右手也擦傷。

    騎士事後將車禍影像Po網，表示上班多年，沒看過這樣穿越馬路的人，而且前面就有陸橋，新莊分局交通分隊到場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄；針對行人不依規定，擅自穿越車道部分依道路交通管理處罰條例第78條1項3款舉發，行人方向紅燈違規部分，也第78條1項1款舉發，祭出2張共1000元罰單。

    新北市輔大一名女學生違規闖越馬路遭騎士撞上雙腿骨折，還要吃上違規穿越、行人紅燈穿越兩張罰單。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市輔大一名女學生違規闖越馬路遭騎士撞上雙腿骨折，還要吃上違規穿越、行人紅燈穿越兩張罰單。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市輔大一名女學生違規闖越馬路遭騎士撞上雙腿骨折，還要吃上違規穿越、行人紅燈穿越兩張罰單；圖為案發瞬間。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市輔大一名女學生違規闖越馬路遭騎士撞上雙腿骨折，還要吃上違規穿越、行人紅燈穿越兩張罰單；圖為案發瞬間。（記者吳仁捷翻攝）

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