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    中市市區三罷團預計5月5日送件 將助其他選區連署

    中市市區三選區罷團二階連署已達法定門檻，預計5月5日送件。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    中市市區三選區罷團二階連署已達法定門檻，預計5月5日送件。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    2025/04/27 21:18

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨的中4、中5及中6罷團已完成法定門檻，目前造冊中，預計5月5日將二階連署書送到台中市選委會，三罷團強調，這段時間罷團還是會陸續收件，以因應若有退件可作為補件用，而市區的3罷團也會協助中2、中3及中8罷團連署。

    由於台中市市區3個選區人口較多且罷團較早進行二階連署，因此日前中四、中五及中六的罷團宣佈已達法定連署分數，3選區罷團預計5月5日把二階連署書送交台中市選委會，並同步公布連署領數，不過，這段時間罷團還是會陸續收件。

    三個罷團志工都表示，因為5月5日就要送件，目前正在造冊中，但是還是會繼續連署收件，因此目前都不會公布數據。

    「中四廢翔」何姓志工表示，目前已進入造冊的階段，因此本週並未有大型活動，5月7日志工們將至萬和宮拜拜，感謝能順利達標，而對於原縣區的二階連署，一直都有在幫忙，將會協助造冊。

    「中五斷健」志工台灣衣美局表示，現在進入造冊階段，但是因為中二、中三及中八還需要幫忙，因此會派志工前往協助，而且若是縣區的民眾住市區想要連署，會到宅服務，一直持續。

    「中六敲羅」罷團志工表示，現階段已是二階末段的工作，因為志工太辛苦，因此會減少場次及時間，但是由於中二、中三及中八對法定連署份數還在急起直追，因此會安排志工前往協助，要達到6個罷團都能進入第3階段。

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