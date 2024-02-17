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年初七討債犯大忌 三峽警快打部隊逮3討債咖

新北市3名討債咖在大年初七「人日節」，犯忌諱動手討債，下場就是狼狽被逮。（記者吳仁捷翻攝）

新北市3名討債咖在大年初七「人日節」，犯忌諱動手討債，下場就是狼狽被逮。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/17 16:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕大年初七是俗稱的「人日節」，紀念女媧造人，且「眾人生日」必須以人為尊，與人爭吵、打罵都是忌諱，但新北市土城3名惡煞「無視禁忌」，大年初七中午開車到三峽，攔阻欠債的龔男，以辣椒水狂噴、敲車，凶神惡煞模樣嚇壞路人。三峽警分局獲報，快打警力1分鐘趕抵現場，13名優勢警力將3名惡煞強制壓制在地，搜出長棍、辣椒水、摺疊刀及大聲公等「討債神器」，被帶回偵辦法辦。

警方調查，該案發生在16日下午1時許，一輛賓士車突然停下，車上衝下3名黑衣男子，對攔阻急停的龔姓車主幹譙三字經，龔男見狀嚇得關上車窗，但3名惡煞倒車擋車，擋住龔男去路，還大力敲打車窗、引擎蓋，其中一煞拿出不明液體狂噴引擎室，刺鼻辣椒水灌入車內，嗆得被害人難受報警。

三峽警分局獲報，三峽所長謝英山1分鐘內率快打部隊趕抵，到場喝斥3名惡煞住手，「幹甚麼！通通趴下！丟掉手上東西！」，民眾看到大批警力出現壓制惡煞，以為是警匪片，不禁拿出手機攝影，員警強勢將動手噴辣椒水、砸車3名惡煞壓制在地，3煞被壓制在地一動不敢動。

據了解，40歲龔男去年底投資失利，向地下錢莊借貸，但利滾利讓他喘不過氣來，只好挖東牆補西牆，向多家錢莊借貸還前債，究竟欠了多少自己也搞不清楚，16日下午他到三峽大同路吃完午餐準備上車離開，遇到惡煞駕車阻擋去路，3名惡煞要他下車「好好講」但隨即動手，他驚嚇之餘急忙報警。

3名惡煞到案辯稱，從土城到三峽老街遊玩，巧遇龔姓債主，催討友人委託3萬元債務，下車後21歲李男拍窗、噴辣椒水、24歲林男捶車、持長棍撬輪胎，25歲陳男將辣椒水噴進引擎室，但3煞不透露替何人討債。

警方從他們車上「討債神器」大聲公、摺疊刀、辣椒水及棍棒，懷疑是地下錢莊委託討債，擴大追查幕後的犯罪集團，將3人依刑法妨害秩序、恐嚇、強制、毀損及傷害等罪送辦。警方也痛斥3煞，大年初七不信邪犯忌，下場就是狼狽被逮進警局。

新北市3名討債咖狼狽被逮。（記者吳仁捷翻攝）

新北市3名討債咖狼狽被逮。（記者吳仁捷翻攝）

三峽警方起出辣椒水、折疊刀、長棍、大聲公等犯案工具，全案依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

三峽警方起出辣椒水、折疊刀、長棍、大聲公等犯案工具，全案依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

三峽警方起出長棍等犯案工具，全案依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

三峽警方起出長棍等犯案工具，全案依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

三峽警方起出大聲公等犯案工具，全案依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

三峽警方起出大聲公等犯案工具，全案依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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