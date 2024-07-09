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因應台南重大槍擊命案 警政署今起12天全國大掃黑

警政署今起實施「全國同步掃黑、肅槍行動專案」。（資料照）

警政署今起實施「全國同步掃黑、肅槍行動專案」。（資料照）

2024/07/09 18:52

〔記者邱俊福／台北報導〕因應台南市重大槍擊命案與天道盟太陽會高調舉辦告別式，警政署聯合高檢署今起實施「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，持續12天至21日，將聚焦打擊幫派不法分子，強力掃蕩幫派賴以為生行業處所，全面清查地方幫派組合涉及光電、土方建築、選舉恩怨等利益糾紛案件，以穩定社會治安。

警政署表示，這次行動將全面清查地方幫派組合涉及光電、土方建築、選舉恩怨等利益糾紛案件，並朝組織犯罪偵辦；另針對幫派分子圍事、經營與經常活動的依附處所，聯合各公部門查緝「行政不法」事項，並實施專案搜索臨檢等作為，切斷不法分子維生根本。

為遏止幫派分子任意開槍滋事，今年1月3日新修正公布施行的槍砲彈藥刀械管制條例，已將公然開槍行為列入最輕本刑7年以上之重罪處罰範疇，不論是持有槍械，甚或公然開槍必依法嚴辦，並將模擬槍由行政罰提升至刑罰，管制主要得供改造使用之零組件，以阻斷非制式槍械改造來源。

警政署強調，將持續貫徹全方位掃蕩幫派作為，配合相關源頭管理措施，動員全國警力打擊槍械犯罪，溯源不法利益、犯罪資本，不容黑道危害社會治安。

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