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日本與那國町觀光協會曬出「1照片」 興奮驚呼清楚「看見台灣」

就在昨（9）日，與那國島迎接陽光明媚的好天氣，當地觀光協會更發文曬出一張海岸照，興奮直呼島上天氣好到能「可以看見台灣！」。（圖擷取自@yonaguni_kanko 社群平台「X」）

就在昨（9）日，與那國島迎接陽光明媚的好天氣，當地觀光協會更發文曬出一張海岸照，興奮直呼島上天氣好到能「可以看見台灣！」。（圖擷取自@yonaguni_kanko 社群平台「X」）

2024/07/10 17:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本最西端的與那國島，行政區劃定屬於沖繩縣八重山郡，也是日本距離台灣最近的領土，島上在天氣晴朗時，甚至可直接遠眺位在111公里外、台灣東部縣市的沿海山脈。就在昨（9）日，與那國島迎接陽光明媚的好天氣，當地觀光協會更發文曬出一張海岸照，興奮直呼島上天氣好到能「可以看見台灣！」。

根據日本氣象預報資料，沖繩縣與那國島在本月9日，從一早就是陽光晴朗的好天氣。對此，與那國町觀光協會的工作人員，也在其社群平台「X」（前Twitter）官方帳號分享2張照片，工作人員更興奮指出，其中一張從島上往太平洋拍攝的遠景照，可以清楚看到距離與那國島很近的台灣，「這種清晰度在今天維持很長一段時間呢！」。

該文曝光後，立即吸引日本網友熱烈討論，紛紛留言，「天空的雲朵有點礙事」、「原來我們離台灣這麼近？」、「我想看！好像一年只能看到幾次」、「期待與台灣的定期航班早日開通」、「台灣的山是高達海拔3000級別的，所以能看得很清楚」、「當我小時候看到它時，我很感動，心想：『哇，我看到了外國耶！』」。

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