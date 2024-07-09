太陽聯盟精神領袖吳桐潭告別式 900警力戒備逮3通緝犯

警方共查獲3名通緝犯及6名未成年。（記者吳昇儒攝）

2024/07/09 18:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕天道盟太陽聯盟「精神領袖」吳桐潭5月22日病逝，今天（9日）上午11時在基隆市六合停車場舉辦告別式，現場準備36輛勞斯萊斯及108輛Toyota Alphard豪華休旅車，聲勢浩大；基隆警方也大舉動員915名警力強勢執法、管制周邊交通，最終查獲3名通緝犯及6名未成年。

基隆市警察局指出，為維護告別式現場治安與交通秩序，動員四個分局及各直屬隊警力，另協請內政部警政署保安警察第一總隊派遣警力支援，現場更派出維安特勤隊。

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刑事警察局局長周幼偉也率反黑科及偵查第一大隊等警力到場協助，合計出勤警力915名。並由基隆地檢署並指派專責主任檢察官陳照世及黃冠傑進駐前進指揮所，即時掌握現場狀況，如有不法情事立即指揮偵辦。

警方要求治喪委員會必須「車進車出」，且於告別式會場前設置路檢點，等檢查確認無違法人事後，才予以放行。

吳桐潭在基隆田寮港出生，是天道盟創立者及精神領袖，生前人脈廣闊，治喪委員會花費百萬元承租停車場搭建靈堂，上個月3日移靈至此，今天告別式現場36輛勞斯萊斯一字排開，還有108輛商務型休旅車Alphard，合計市價逾5億元的豪車接送賓客。

警方指出，今日在活動會場及周邊行經道路實施強力路（臨）檢，全程嚴密蒐證，另架設高畫質監錄設備、空拍機監控會場，合計攔查遊覽車45輛、查獲未成年6名、通緝犯3名、舉發違規停車25輛、拖吊移置汽車12輛。

基隆市警察局局長翁群能表示，對於喪家辦理告別式警方表示尊重，強勢執法是為預防有任何危害治安的衝突出現，絕不容許有黑道或幫派分子擾亂社會秩序。

太陽聯盟精神領袖吳桐潭今日上午舉行告別式。（記者吳昇儒攝）

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