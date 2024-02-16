為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高雄市警局公布三線一星警官人事 督察郭子弘升公關室主任引議論

高雄市警局今公布三線一星警官人事，督察郭子弘升公關室主任引發議論。（記者黃良傑攝）

高雄市警局今公布三線一星警官人事，督察郭子弘升公關室主任引發議論。（記者黃良傑攝）

2024/02/16 16:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局今下午3點10分發布最新三線一星、二線四星警官異動，犯罪預防科長陳慶順接法制室主任，遺缺由督察李明達升任，公關室主任由督察郭子弘升任，鳳山副分局長陳冠宇調升資訊室秘書，另2名副分局長沈建仁、翁仲義、王春生升三線一星督察，其中公關室主任由郭出線，跌破許多警界、媒體眼鏡，引發討論。

此波警官人事異動共有24人，市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，就科長、督察及副分局長等職缺，參據各適任人選的品德操守、專業能力、 工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉市政府及內政部警政署核定。

異動名單如下：

法制室主任：陳慶順、犯罪預防科科長：李明達、公共關係室主任：郭子弘、督察室督察沈建仁、翁仲義，資訊室秘書：陳冠宇、後勤科專員：施清獻（第五序列）。

二線四星副分局長部分：新興分局副分局長黃昭偉、小港分局副分局長官志洋、鹽埕分局副分局長陳正資、仁武分局副分局長陳永豐、旗山分局副分局長楊境恩、鳳山分局副分局長蔡富原、張明彰，岡山分局副分局長林鑫宏、林園分局副分局長黃國峰、陳財源 ，湖內分局副分局長侯智評、蔡維展，六龜分局副分局長朱和貴。

少年隊隊長由苓雅分局偵查隊長陳仁正升任，婦幼警察隊隊長由新興分局防治組組長趙副丞升任，林采萱升任防治科專員。

由於郭子弘任新興偵查隊長時，連續發生舞廳槍擊案，槍擊案也未回報當時的分局長黃慶惠，媒體公關處理並不專業，引發媒體反彈，調回刑大任隊長待外縣升分局長時，竟還與基層搶功，引起當時的刑大大隊長葉超鴻糾正責備，今天宣布升任公關室主任，高市官警眼鏡掉滿地。警察局長林炎田表示將會嚴格考核，並聽其言行、觀其行，再評估是否適任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「從小一到小六馬路都還沒挖完」 高雄華夏路終於全段完工
2024/02/16 16:11

「從小一到小六馬路都還沒挖完」 高雄華夏路終於全段完工
柬埔寨判關2年 「阿鬧」3年前高雄拍片判拘役75天
2024/02/16 11:36

柬埔寨判關2年 「阿鬧」3年前高雄拍片判拘役75天

關鍵建設挹注 石門水庫觀光價值嶄露頭角
高市警局分局長、大隊長12人新任交接 陳其邁期許守護市民過好年
2024/01/17 12:15

高市警局分局長、大隊長12人新任交接 陳其邁期許守護市民過好年
高市財政局政風室蒐報郭董「外縣市」資料？ 政風主任︰不分政黨不限高雄
2023/12/12 16:25

高市財政局政風室蒐報郭董「外縣市」資料？ 政風主任︰不分政黨不限高雄
高捷「蜜柑站長」當刑警反詐騙 關注小港警分局臉書粉專抽吊飾
2023/11/30 12:15

高捷「蜜柑站長」當刑警反詐騙 關注小港警分局臉書粉專抽吊飾
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播