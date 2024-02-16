高雄市警局公布三線一星警官人事 督察郭子弘升公關室主任引議論

高雄市警局今公布三線一星警官人事，督察郭子弘升公關室主任引發議論。（記者黃良傑攝）

2024/02/16 16:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局今下午3點10分發布最新三線一星、二線四星警官異動，犯罪預防科長陳慶順接法制室主任，遺缺由督察李明達升任，公關室主任由督察郭子弘升任，鳳山副分局長陳冠宇調升資訊室秘書，另2名副分局長沈建仁、翁仲義、王春生升三線一星督察，其中公關室主任由郭出線，跌破許多警界、媒體眼鏡，引發討論。

此波警官人事異動共有24人，市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，就科長、督察及副分局長等職缺，參據各適任人選的品德操守、專業能力、 工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉市政府及內政部警政署核定。

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異動名單如下：

法制室主任：陳慶順、犯罪預防科科長：李明達、公共關係室主任：郭子弘、督察室督察沈建仁、翁仲義，資訊室秘書：陳冠宇、後勤科專員：施清獻（第五序列）。

二線四星副分局長部分：新興分局副分局長黃昭偉、小港分局副分局長官志洋、鹽埕分局副分局長陳正資、仁武分局副分局長陳永豐、旗山分局副分局長楊境恩、鳳山分局副分局長蔡富原、張明彰，岡山分局副分局長林鑫宏、林園分局副分局長黃國峰、陳財源 ，湖內分局副分局長侯智評、蔡維展，六龜分局副分局長朱和貴。

少年隊隊長由苓雅分局偵查隊長陳仁正升任，婦幼警察隊隊長由新興分局防治組組長趙副丞升任，林采萱升任防治科專員。

由於郭子弘任新興偵查隊長時，連續發生舞廳槍擊案，槍擊案也未回報當時的分局長黃慶惠，媒體公關處理並不專業，引發媒體反彈，調回刑大任隊長待外縣升分局長時，竟還與基層搶功，引起當時的刑大大隊長葉超鴻糾正責備，今天宣布升任公關室主任，高市官警眼鏡掉滿地。警察局長林炎田表示將會嚴格考核，並聽其言行、觀其行，再評估是否適任。

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