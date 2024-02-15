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拿電擊棒當街擄人 台中警開12槍救人3名惡煞還是跑了......

員警（圖左）對3名惡煞駕駛的黑色BMW轎車開槍，但3人還是驅車逃逸。（警方提供）

員警（圖左）對3名惡煞駕駛的黑色BMW轎車開槍，但3人還是驅車逃逸。（警方提供）

2024/02/15 10:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局於今天（15日）凌晨0時許，接獲打架的報案，啟動快打部隊警力到場，不料，馳抵的警察驚見3名惡煞，在大街上用電擊棒要把安姓男子強押上車，員警立即對空鳴槍1發，喝令3人下車，但3名惡煞拒不配合，且開車企圖衝撞員警，2名員警分別又對惡煞的轎車連開11槍（含對空1槍，共12槍），3人丟下安男逃逸，警方目前追捕中。

至於大街擄人之因，安男語多保留，宣稱不認識對方，警方懷疑有內幕，例如詐欺集團黑吃黑等金錢糾紛。

中市第六分局接獲打架報案，陸續出動快打9網19人到場，不料，先馳抵的2名員警，驚見3名男子手持電擊棒，想要強押安姓男子（25歲）上BMW轎車（3惡煞共駕駛2輛車，另一輛是白色Toyota Alphard），員警對空鳴槍1發，喝令3人下車。

不過，3名惡煞不配合，還驅車企圖衝撞員警，2名員警對汽車射擊共11槍，想阻止惡徒開車離開，但3惡徒駕駛黑色BMW轎車仍趁隙逃脫，卻在現場另遺留1輛Toyota Alphard犯案車輛，警方先將安男送醫治療，他身上多處擦挫傷，並無生命危險。

警方成立專案小組展開追查，循線在大雅交流道附近找到上述逃逸的BMW轎車，目前已鎖定惡徒的身分，將查緝到案依法嚴辦，至於強押安男上車之因，安男宣稱自己也不知原因，他不認識3人，警方懷疑他語多保留，懷疑是債務糾紛，甚至是詐欺集團黑吃黑等糾葛，目前釐清中。

警方將被害人安男（圖中後）送醫，他宣稱不認識3名惡煞。（警方提供）

警方將被害人安男（圖中後）送醫，他宣稱不認識3名惡煞。（警方提供）

警方在大雅交流道找到作案用的黑色BMW轎車。（警方提供）

警方在大雅交流道找到作案用的黑色BMW轎車。（警方提供）

惡煞留在現場的白色Toyota Alphard。（警方提供）

惡煞留在現場的白色Toyota Alphard。（警方提供）

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