竹聯幫太極堂組車手洗錢詐團 假投資騙得3千萬

警方陸續帶回18名車手洗錢集團成員。（記者姚岳宏翻攝）

2024/02/05 16:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫太極堂台南分會長呂姓男子等18人，組成詐騙集團，以境外機房透過通訊軟體，假冒「楊應超」等知名分析師傳送投資訊息，等被害人上鉤，便指示其下載投資APP，將大筆投資金額匯入人頭帳戶，並由水房成員層轉洗錢，警方循線逮人，依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

刑事警察局打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，查出以竹聯幫太極堂30歲呂嫌為首的車手洗錢集團有金流往來，先由機房騙得大筆資金匯入人頭帳戶，再由水房成員層轉洗錢，續由呂嫌與其陳姓妻子以通訊軟體指揮所屬車手，前往提領贓款、或以虛擬貨幣方式將贓款回流詐騙集團，以規避警方查緝，不法所得初估逾新台幣3千萬元。

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警方調查，該詐團另以發送「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭帳戶，當有人應徵時便指示前往新北市、桃園市等地的汽車旅館、飯店進行面試，後續由呂嫌指示所屬成員實施監控，帶往各金融機構辦理金融帳戶以作為詐騙使用。

警方蒐證完成後，去年7月至今年初，連續展開4波查緝行動，逮捕犯嫌18人，查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書（切結書）等物品，其中有3名人頭帳戶民眾聲稱自己被控制拘禁，才被迫提供帳戶，警方仍依違反組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺等罪將18人全移送新北地檢署偵辦，主嫌呂男及車手鍾嫌、沈嫌等3人法院裁定羈押；正擴大追查其他共犯，並於今天說明偵辦經過。

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詐騙集團控車人員將人頭帳戶帶至飯店。（記者姚岳宏翻攝）

詐團發送高薪工作廣告招募人頭帳戶。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

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