為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

住宅多次遭竊屋主裝監視器追賊 竟是前房客「回家」行竊

住宅疑多次遭竊屋主裝監視器扮柯南追賊，原來前房客朱嫌返回侵入行竊。（圖由民眾提供）

住宅疑多次遭竊屋主裝監視器扮柯南追賊，原來前房客朱嫌返回侵入行竊。（圖由民眾提供）

2024/04/25 16:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市曾姓男子放於三民區家中的現金、電腦遭竊，除報警處理，還自扮柯南透過蘋果電腦自動發出「定位資訊」，找到疑似嫌犯位置鳳山某汽旅，由於屋內並無破壞痕跡，警方鎖定曾分租的朱姓房客（38歲），但請扮柯南被害人自行撥打110，由轄區員警就近處理卻引發曾男質疑，三民二分局今逮捕竊嫌朱男送辦。

被害人曾男向某媒體投訴，指住處連遭竊賊偷走現金和1台筆電，第1次被偷財物是紙鈔折成的紙貓，第2次疑被偷走了現金6萬多元，因苦無證據暫選擇不報案，不過，他決定自當柯南裝設監視器，果然在4月13日竊賊3度上門行竊，也錄到竊嫌偷走2萬多元的身影。

三民二分局受理後鑑識現場，發現屋內外均無嚴重破壞，不排除是「認識的人」所為，被害人見影像後也認出是朱姓房客，便自扮柯南追竊嫌位置，透過被偷走的蘋果電腦啓動「定位資訊」，追蹤至鳳山區一間汽車旅館，並通報原報案的三民二分局。

三民二分局員警考量具時效性，若由管轄鳳山分局派員前往，將能迅速趕抵現場，大幅減少候等時間，及時應處，但與報案人的期待有所落差，日前向媒體投訴。

警方今天逮捕朱嫌，針對被害人的質疑也同步說明，警方表示，被害人當時對於6萬5千元現金是否失竊，本身並不確定，並無不受理或對其有「為何在家放那麼多錢」之不當言詞。

至於三民二分局員警當時未能主動聯繫當地（鳳山分局）跨轄派出所，將適時給予協助後續查處，並要求派出所確實檢討改進，並查明責任。

住宅疑多次遭竊屋主裝監視器扮柯南追賊，原來前房客朱嫌返回侵入行竊。（圖由民眾提供）

住宅疑多次遭竊屋主裝監視器扮柯南追賊，原來前房客朱嫌返回侵入行竊。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
機車主忘拔車鑰匙被偷 竊嫌趴趴走逃了高雄5個行政區落網
2024/04/08 14:50

機車主忘拔車鑰匙被偷 竊嫌趴趴走逃了高雄5個行政區落網
驚天動地60秒！娃娃機硬幣大盜偷遍9鄉鎮 栽在路過民眾手裡
2024/04/08 16:09

驚天動地60秒！娃娃機硬幣大盜偷遍9鄉鎮 栽在路過民眾手裡

京站女王媽咪 閃閃惹人愛 即日起買千送百
等女友付錢被當小偷 法官：不相信有女友
2024/04/05 06:56

等女友付錢被當小偷 法官：不相信有女友
出國旅遊3狀況扒手「宰肥羊」 專家教你怎麼防
2024/04/19 11:29

出國旅遊3狀況扒手「宰肥羊」 專家教你怎麼防

置產新藍海！新富族聚焦微型商辦
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播