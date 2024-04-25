住宅多次遭竊屋主裝監視器追賊 竟是前房客「回家」行竊

住宅疑多次遭竊屋主裝監視器扮柯南追賊，原來前房客朱嫌返回侵入行竊。（圖由民眾提供）

2024/04/25 16:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市曾姓男子放於三民區家中的現金、電腦遭竊，除報警處理，還自扮柯南透過蘋果電腦自動發出「定位資訊」，找到疑似嫌犯位置鳳山某汽旅，由於屋內並無破壞痕跡，警方鎖定曾分租的朱姓房客（38歲），但請扮柯南被害人自行撥打110，由轄區員警就近處理卻引發曾男質疑，三民二分局今逮捕竊嫌朱男送辦。

被害人曾男向某媒體投訴，指住處連遭竊賊偷走現金和1台筆電，第1次被偷財物是紙鈔折成的紙貓，第2次疑被偷走了現金6萬多元，因苦無證據暫選擇不報案，不過，他決定自當柯南裝設監視器，果然在4月13日竊賊3度上門行竊，也錄到竊嫌偷走2萬多元的身影。

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三民二分局受理後鑑識現場，發現屋內外均無嚴重破壞，不排除是「認識的人」所為，被害人見影像後也認出是朱姓房客，便自扮柯南追竊嫌位置，透過被偷走的蘋果電腦啓動「定位資訊」，追蹤至鳳山區一間汽車旅館，並通報原報案的三民二分局。

三民二分局員警考量具時效性，若由管轄鳳山分局派員前往，將能迅速趕抵現場，大幅減少候等時間，及時應處，但與報案人的期待有所落差，日前向媒體投訴。

警方今天逮捕朱嫌，針對被害人的質疑也同步說明，警方表示，被害人當時對於6萬5千元現金是否失竊，本身並不確定，並無不受理或對其有「為何在家放那麼多錢」之不當言詞。

至於三民二分局員警當時未能主動聯繫當地（鳳山分局）跨轄派出所，將適時給予協助後續查處，並要求派出所確實檢討改進，並查明責任。

住宅疑多次遭竊屋主裝監視器扮柯南追賊，原來前房客朱嫌返回侵入行竊。（圖由民眾提供）

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