赴泰國相親險成緬甸「豬仔」！4嫌落網 警追幕後集團

警方去年11月循線逮捕廖（左起）、黃、許3嫌並將其移送。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/04 19:48

〔記者王冠仁／台北報導〕本報今日獨家報導，有詐騙集團透過假結婚、面對面相親的手法，誘騙國人前往泰國，還被當地不法分子押往緬甸，差點成為「豬仔」。對此，警方今天指出，此案4名犯嫌已全數落網，警方將進一步追查隱身幕後的犯罪集團。

警方指出，47歲廖姓女子是印尼籍新住民，同時也是毒品人口，她去年8月某次在臉書社團尋找工作，發現有人聲稱，只要仲介假結婚成功就能賺錢。她透過通訊軟體與發文者「倫」聯繫上，對方聲稱，只要成功仲介單身男子前往泰國再轉機去中國假結婚，就能賺取25萬元傭金。

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廖於是找來昔日合作過的陳姓、53歲黃姓、32歲許姓車手攬客，以30至40歲男子為目標，謊稱可以前往泰國面對面相親，若不喜歡相親對象，可以轉機去中國改為擔任假結婚人頭，也可賺取15萬元酬金。

方姓男子不察，踏入詐騙陷阱，廖等人隨即安排機票等事宜，於去年8月底將方送上飛機。不過，方抵達泰國清邁機場後，輾轉遭人帶往泰國與緬甸邊境處某民宅，他越看越想越不對，擔心自己恐怕被抓去緬甸當「豬仔」，趁機落跑，並徒步跑到當地警局求助，再透過手機聯繫友人，於9月2日搭機返國並向警方報案。

台北市刑警大隊獲報後，與新北市警局海山分局組成專案小組展開追查，在11月初兵分多路循線逮捕廖、黃、許等人，陳嫌則已因他案入獄。

廖落網後聲稱自己不認識人蛇集團，也沒有與詐騙集團合作用假結婚手法騙國人出國當「豬仔」，堅稱自己只是仲介單身男子去相親，還說自己事發後都沒有拿到酬勞。

警方呼籲，以「假結婚」、「境外徵才求職」等話術有很之高機率是詐騙，若民眾遇到不需要經驗、高薪、出國、輕鬆等話術，務必要多加求證小心提防，以防成為人蛇集團的肥羊。

警方循線逮捕廖女。（記者王冠仁翻攝）

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