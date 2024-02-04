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詐團假結婚誘出境 擄至緬甸當豬仔

跨國詐團再出新招，誘騙國人假結婚出境再擄至緬甸當豬仔，警方循線逮捕廖姓印尼籍新住民及3名同夥，4人均被收押。（記者劉慶侯翻攝）

跨國詐團再出新招，誘騙國人假結婚出境再擄至緬甸當豬仔，警方循線逮捕廖姓印尼籍新住民及3名同夥，4人均被收押。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/04 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕過去兩年民眾被騙到柬埔寨淪為豬仔一事，已引發廣泛關注，現今多數人已知是詐騙集團設下的求職陷阱，不再上當，沒想到跨國詐團再出邪招，以媒介異國婚姻、假結婚當人頭抽佣等名目，誘騙國人赴泰後，再押至緬國淪為「緬甸豬仔」或勒索贖金，一名台灣男子因此身陷泰緬邊境，所幸及時呼救才脫險；台北市警局刑事幹員循線逮捕廖姓印尼籍新住民及三名同夥，四人均遭收押，警方正擴大追查全案。

媒介到泰國相親 或當人頭抽佣

台北市警方調查，四十七歲廖女去年八月接獲代號「倫」的男子指示，只要成功誘騙一人到泰國，便可獲得廿五萬元酬金，她透過昔日合作過的陳姓、黃姓、許姓車手攬客，以卅到四十歲男子為目標，表示可介紹參加媒介年輕泰國新娘的「相親團」，到泰國面對面相親，若不中意也可「一兼二顧」，改為擔任假結婚人頭，也可賺取十五萬元酬金。

實際上這是詐團見高薪出國工作的老招失效之後，推出誘騙「豬仔」的新手法，先把人騙到泰國，再帶到緬國交給詐團強迫從事機房工作。

台灣郎呼救脫困 警逮4嫌收押

卅二歲王男以為真的是去相親，去年十一月前往泰國清邁，未料剛下機，就有三名男子將他帶離，離開機場後的路徑愈走愈偏僻，才驚覺已被帶到泰緬邊境，他忍到過海關時，突然大聲呼救引起邊境人員注意，才得以脫困。

王男輾轉返台後報案，警方循線到桃園、新北市逮捕四嫌，他們稱在臉書社團認識「倫」，辯稱自己只是介紹人，未參與詐騙、也未取得報酬。警方詢後依人口販運、妨害自由等罪移送新北地檢署偵辦。

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