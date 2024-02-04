緬甸詐團３大重鎮：苗瓦迪、緬北果敢自治區、KK園區 沒事勿入

防範國人赴海外打工被詐騙，警方在桃園機場舉牌宣導，提醒赴柬埔寨應留意。（資料照）

2024/02/04 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕自從柬埔寨成為詐騙集團根據地，動輒囚虐，甚至虐死「豬仔」、賣器官等情震驚國際後，柬國的觀光事業也橫遭打擊，柬國政府開始大力打詐，不少詐騙集團開始把據點移轉至緬甸，而為了降低被害人戒心，利用泰國為跳板，輾轉將「豬仔」運來緬甸，警方提醒民眾一定要注意這個趨勢，不要誤信而成為被害人。

柬埔寨詐騙集團最盛行的地區，是當地政府結合中國資金打造出的經濟區「西港」西哈努克（Sihanoukville），隨著中、柬人口暴增，酒色財氣和黃賭毒聞風而來，二○二○年開始，來自中、台的詐騙集團也以打造出科技園區假象，落地生根。

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據指出，從前年到去年，可能高達十萬名中國人及逾千名台灣人，在柬國搞詐和淪為豬仔，但隨後詐團在柬埔寨囚虐豬仔、鬧出人命的風聲不斷，柬國詐團的凶狠及豬仔事件受到國際矚目，再加上逃出的被害人聲淚俱下地控訴，讓柬國的形象成為危境。

由於受害人以中國人居多，由強人洪森領導的柬國軍政府，只得和中國警方合作，強力打擊藏身在各園區的詐騙集團；去年九月展開連續五天大規模掃蕩突擊，逮捕約五百人，詐騙園區逐漸轉戰他國。

此時，長期內戰連連又有反政府軍割劇，和地區大家族引領地方的緬甸，因政府勢力不及全緬，反成為詐團首選，轉移陣地來到苗瓦迪、緬北果敢自治區，和泰國美索邊境的KK園區重起爐灶，詐團的跨國危害性又轉為熾熱，甚至有園區公開武裝護詐。

警政署自去年七月起，將此類案件以特殊刑案列管，依人口販運重罪偵辦，八月成立人口販運戰情中心管制各項作為，視狀況派遣任務型的聯絡官，前往相關國家展開合作打詐及協助國人的事務。

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