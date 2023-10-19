「為愛走天涯」靜宜女大生也在內？緬甸聯合中國打詐 逾2000人送中審判

靜宜大學林姓女學生於今年3月底，到緬甸找新男友，當時曾引發輿論關注。（取自靜宜大學Dcard）

2023/10/19 16:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕「為愛走天涯」的靜宜大學林姓女大生，今年3月間到緬甸找新男友，之後不肯返台，引發社會關注。據指出，她與新男友疑似在緬甸的詐欺集團旗下工作，最近有消息指出，緬甸與中國聯合打擊詐欺，逮捕逾2000人，全送至中國審判，林女也是其中一人。

靜宜大學林姓大二女學生，是在今年3月30日隻身出境，從泰國入境緬甸仰光後失聯，家屬擔心她受騙出國，但警方調查卻顯示，林女原本有一名男友，案發之前，認識的新男友，疑似是在惡名昭彰的緬甸「KK園區」等地從事詐欺相關工作，林女可能「為愛走天涯」，又擔心挨家人的罵，未聯繫家屬即獨自離開台灣，之後另有從事國際救援任務的志工於網路留言，指今年4月找到她，但她卻拒絕離開，宣稱「男友不走，我也不走」。

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從今年5月之後，台灣就極少有林女訊息，今年8月間有媒體報導說，林女已經於緬甸升任小主管，薪水達台幣6萬餘元，但此說未獲證實。

今天另有媒體報導指出，中國與緬甸打擊詐欺，於緬甸緝捕2000多名詐欺嫌犯，陸續押至中國審判，林姓女大生也是其中1人，不過，本報記者向中市警局刑警大隊求證，刑大指尚無此訊息，目前掌握到的訊息，是林女尚未返回台灣，至於她目前是人在緬甸？還是在中國候審？是否被逮捕？包括刑事警察局國際科與中市警局刑警大隊，皆無她的訊息，僅知她尚未返台（無入境紀錄）。

靜宜大學林姓女學生是否被逮捕，或遣送中國？警方尚無資訊，圖為她出國前畫面。（記者張瑞楨翻攝）

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