為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

基隆「寧靜街坊」專案見效 近半年開罰708件、連3日無違規車輛

基隆推「寧靜街坊」專案見效，連3日無違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

基隆推「寧靜街坊」專案見效，連3日無違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/28 13:22

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕基隆市政府自去年11月起推行「寧靜街坊」專案，專門取締發出噪音嚴重影響居民生活品質的非法改裝車輛。實施至今近半年卓有成效，共開出708張罰單，不僅違規案件大量減少，4月25至27日三天，更創下沒有違規通報的現象。市長謝國樑表示，未來會繼續努力做好「寧靜街坊」專案，讓市民有安靜、安心的睡眠環境。

基隆市政府指出，每天晚上11時至早上7時，警方在各地佈置崗哨取締非法噪音車輛，確保居民的生活安寧，不合規定者依法開罰。

數據顯示，自去年11月14日開始實施「寧靜街坊」專案至113年1月31日之間，共取締537案；今年2月將罰鍰由最高6千元加倍至1萬2千元後，從2月1日至3月31日的通報案件共171件，較前期減少逾半，甚至在4月25、26、27日這三天，更出現連續三天未查獲違規車輛的現象。

市長表示，六成以上的鄰長曾向他反映晚上非法改裝汽車橫行，噪音太過吵雜，嚴重影響大街小巷民衆的睡眠。他便與市警局密切研究討論，推動「寧靜街坊」專案，也很感謝基隆市警員的付出與市民配合。

基隆推「寧靜街坊」專案見效，連3日無違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

基隆推「寧靜街坊」專案見效，連3日無違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆取締改裝機車 14日起違規罰3千
2023/11/10 05:30

基隆取締改裝機車 14日起違規罰3千
汽機車改裝排氣管須登錄 檢測噪音
2024/04/23 05:30

汽機車改裝排氣管須登錄 檢測噪音

華南銀行領航會員尊榮禮遇 專屬稅務諮詢服務
基隆逮改裝噪音車！今起加倍罰 一晚開出19張通報單
2024/02/01 08:13

基隆逮改裝噪音車！今起加倍罰 一晚開出19張通報單
（台南）改裝噪音車擾人 10路段加強取締
2024/04/11 05:30

（台南）改裝噪音車擾人 10路段加強取締

葉總：打造冠軍球隊 先了解問題核心
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播