基隆「寧靜街坊」專案見效 近半年開罰708件、連3日無違規車輛

基隆推「寧靜街坊」專案見效，連3日無違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/28 13:22

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕基隆市政府自去年11月起推行「寧靜街坊」專案，專門取締發出噪音嚴重影響居民生活品質的非法改裝車輛。實施至今近半年卓有成效，共開出708張罰單，不僅違規案件大量減少，4月25至27日三天，更創下沒有違規通報的現象。市長謝國樑表示，未來會繼續努力做好「寧靜街坊」專案，讓市民有安靜、安心的睡眠環境。

基隆市政府指出，每天晚上11時至早上7時，警方在各地佈置崗哨取締非法噪音車輛，確保居民的生活安寧，不合規定者依法開罰。

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數據顯示，自去年11月14日開始實施「寧靜街坊」專案至113年1月31日之間，共取締537案；今年2月將罰鍰由最高6千元加倍至1萬2千元後，從2月1日至3月31日的通報案件共171件，較前期減少逾半，甚至在4月25、26、27日這三天，更出現連續三天未查獲違規車輛的現象。

市長表示，六成以上的鄰長曾向他反映晚上非法改裝汽車橫行，噪音太過吵雜，嚴重影響大街小巷民衆的睡眠。他便與市警局密切研究討論，推動「寧靜街坊」專案，也很感謝基隆市警員的付出與市民配合。

基隆推「寧靜街坊」專案見效，連3日無違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

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