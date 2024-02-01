基隆逮改裝噪音車！今起加倍罰 一晚開出19張通報單

警方攔下發出噪音的機車，檢測後確定超標，依法開出通報單，交由環保局開罰。（記者吳昇儒攝）

2024/02/01 08:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市政府為了改善改裝汽、機車發出噪音擾人清夢，去年11月14日起，市府專案執行「寧靜街坊」，針對改裝汽、機車大執法，不合規定者將開罰3千元，夜間則開罰6千元。為有效抑止改裝車輛，市府加重力道，2月起加倍裁罰。基隆市警察局今日凌晨0時起就設置路檢點，一晚就開出19張通報單，將由環保局開罰。

基隆市警察局長翁群能於昨日深夜11時進行勤教，並安排夜點給辛苦的執勤人員，且前往各個路檢點慰問；此次共動員各分局、刑事、少年、婦幼、交通及保安警察（大）隊警力，並結合環保局、監理站等共98名人力，於全市噪音車出沒熱點路段重兵部署，嚴正執法。

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零時5分時，在南榮路上執勤的員警就率先攔下兩輛聲音較大的機車，經環保局人員檢驗後確認明顯超標，將對兩車車主開罰。

警方先透過聽覺感受機車行駛時的聲音是否較大聲，若聲音較大者，就會攔下查看其排氣管是否為原廠排氣管，若是改裝排氣管，就會請環保局人員進行檢測。

其中一名騎士受訪時表示，不知道已經要罰雙倍，自己只是載著朋友要去牽車，沒想到卻被開罰；另一名車主則表示，自己使用的排氣管只超標2分貝，到時再加裝消音設備應該就可以過關，無須更換排氣管。

也有分貝未超標的車主抱怨，政府應該要從源頭管理起，如果安裝使用改裝排氣管不合法，就不要讓店家賣，不然消費者安裝就違法，是甚麼道理；該名車主檢驗合格後，環保局人員則在其排氣管上貼上合格標章。

過程中也發生有老舊機車，因聲音較大遭到攔查，引發爭議，該名騎士認為老舊機車本來聲音就會比新車大一些，例如偉士牌古董機車，在路上就是會發出較大聲響，自己的機車已經30年了，也沒刻意改裝，怎麼會擾民；而環保局人員因現場數據準備未充足，無法取得該車正確檢驗數據，只能先初步檢測，給予建議後，讓他離去。

警方統計，當日「寧靜街坊」專案，共計開立19件妨害安寧通報單（本轄13件、他轄6件），後續由環保局裁罰12000元，另舉發無照駕駛6件、擅自增加（變更）設備6件。警察局再次呼籲業者及車主勿違規改裝、使用未經審驗合格的排氣管，共同維護本市交通安全與安寧。

檢驗合格的機車，環保局人員會在其排氣管上貼上合格標章。（記者吳昇儒攝）

警察局長翁群能（右1）前往現場慰問。（記者吳昇儒攝）

環保局人員於現場檢測。（記者吳昇儒攝）

基隆市政府指出，2月1日起改裝噪音車將加倍開罰。（基隆市警察局提供）

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