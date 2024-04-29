台南安平大樓出入複雜又飄毒味 警拂曉出擊揪社區毒蟲

南市四分局警方到安平區某大樓房宅搜索，果然搜到二、三級混合的毒品與一些三級的K他命毒品。（警方提供）

2024/04/29 00:01

〔記者王俊忠 ／台南報導〕台南市安平區1處大樓住宅社區，有民眾向警方反映大樓某住宅平日出入成員複雜，有時吵雜影響安寧、還常飄出疑似毒品氣味。南市警四分局育平派出所員警向法院聲請搜索票、於27日清晨前往搜索，果然搜到一些K他命毒品與2、3級毒品的混合粉末，逮獲李姓、謝姓2男子與陳姓女子，3人驗尿均是陽性反應。

南市警四分局育平派出所10多名員警於4月27日清晨持搜索票到安平區這處社區大樓搜索，在某住宅共查獲第3級毒品K他命1包（1.54公克重）、毒品粉末（含2級毒品甲基安非他命、3級毒品卡西酮陽性反應）1包（重7.52公克）、毒品彩虹煙等證物。

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該住宅內的李姓男子、謝姓男子、陳姓女子等3人驗尿均呈現陽性反應。經警詢後李嫌（23歲）依涉嫌違反毒品危害防制條例，隨案移送台南地檢署偵辦；其餘謝、陳2嫌施用毒品部分，則報請台南市警局裁罰。

南市警四分局長曹儒林表示，警政署推動「社區警政再出發—清源2.0」鼓勵社區民眾參與治安維護工作，與轄區警方共構夥伴關係，四分局持續推動，社區安全維護及犯罪查緝迭有斬獲，警方將持續加強警民合作、建立友善通報網，以降低犯罪發生、淨化轄區治安。

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南市四分局警方到安平區某大樓房宅搜索，果然搜到二、三級混合的毒品與一些三級的K他命毒品。（警方提供）

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