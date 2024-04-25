1份200元幫郭台銘買連署書 前桃園市議員候選人下場曝

趙宏勳於2022年曾以無黨籍參選桃園市八德區市議員，未當選。（資料照）

2024/04/25 16:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕曾以無黨籍參選桃園市議員失利的趙宏勳，與同時以民進黨籍參選桃園市議員失利的蕭立妍，去年10月間透過前民進黨桃園縣黨部評議委員黃薪哲，與鴻海集團創辦人郭台銘陣營聯繫、調度資金，蕭立妍在超商交付趙宏勳500份空白連署書及5萬元現金，由趙宏勳發給連署人每人200元，桃園地院審結今（25）日依違反總統副總統選舉罷免法判處趙宏勳1年2月徒刑，併科120萬元罰金，緩刑3年；蕭女、黃男仍由檢方偵辦中。

判決指出，53歲的趙宏勳曾參選2022年八德區市議員，蕭立妍去年10月2日在桃園區某超商提供趙宏勳500份空白連署書，並交付5萬元現金，指示他發給連署人每人200元，為郭台銘取得連署書；蕭女去年10月13日在桃園市某超商約見趙宏勳取得138份連署書，再提供300份空白連署書要求繼續徵求連署，允諾全部連署書收妥後，會依實際交付的連署書結算，以每份200元計算，扣除已支付的5萬元，補足差額。

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桃園地檢署接獲檢舉追查，去年10月27日指揮桃園市調處與中壢警分局發動搜索，在桃園區趙宏勳住處搜得已連署完成的連署書297份等證物，趙男於檢方複訊時坦承受蕭女請託徵求連署，也坦承發放給連署人200元報酬，趙宏勳經檢察官向桃園地院聲押獲准，後於法院審理中具保；蕭立妍則於檢調搜索前一天搭機潛逃到中國，經檢方發布通緝後，今年3月6日從中國返台被捕到案，經檢方向桃園地院聲請羈押獲准，目前仍羈押中。

案經桃園地院審理，趙宏勳坦承坦承收受蕭女交付現金5萬元及連署書，並發給連署人每人200元為郭台銘進行連署，桃園地院今審結依違反總統副總統選舉罷免法判處蕭宏勳1年2月徒刑，併科120萬元罰金，緩刑3年，並應於判決確定後，向公庫支付20萬元，並接受法治教育3場次。

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