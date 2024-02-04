出國前和外交部「加個好友」 求助快易通

外交部旅外安全指南AＰＰ。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/04 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕國人被騙到海外淪為豬仔一事可能重新熾熱，警政署提醒，民眾一定要小心勿掉入詐騙集團陷阱，如若人在國外身陷險境，外交部暨駐外館處是國人在海外遭險的第一線求助窗口，儘快向其求援，可迅速啟動相關機制及組織，國內外同步進行救援。

也可下載旅外救助指南APP

外交部緊急聯絡中心統計，二○二一年至二○二三年六月接獲民眾遭誘騙至國外工作的求助案件，計有六四三件；直接向我國駐外館處求助的人數，柬埔寨部分有六八二件、泰國一九四件、緬甸一二四件。另依刑事警察局的統計資料，二○二一年至二○二三年八月七日，警方受理相關報案七三三件，已返國人數四九六人、未返數二三七人，顯示國人在海外淪為豬仔情況已減少，但可能仍有黑數。

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警方認為，為追求高薪同意前往柬、緬的人，不在少數者應該知道從事何種工作，但抱著僥倖心態去冒險，所以一旦遇險，又懼怕事後遭到報復，有些人會選擇忍受，除非發覺恐有性命之憂，才設法透過家人求援。

警方表示，民眾出國前可下載外交部的「旅外救助指南」APP，或直接在LINE上加入「外交部領事事務局」為好友，內有「出國登錄」、「各國資訊及駐外館處」、「急難救助」等欄項，我外交單位在許多國家都設有辦事處及派駐有武官或警職人員，可在第一時間投入處理。

另以柬埔寨來說，我國官方雖在柬國無外交關係和辦事處，但在營救受困國人時，仍有我國駐泰人員負責和各級有力人士居中進行聯絡，一旦將救援對象送至泰國邊境，隨即由我方人員接手，安排住宿和機票事宜，民眾返國後，警方也會接手調查幕後不法集團。

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