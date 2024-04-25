領完贓款違停吃消夜 車手露餡嘆氣：栽在羊肉湯上

黃姓車手領款時沒被抓，但領完贓款違停吃羊肉湯，卻引起警方注意。（民眾提供）

2024/04/25 16:42

〔記者王捷／台南報導〕台南許多小吃遠近馳名吸引很多觀光客，由於該區停車場供不應求，加上店家大多沒有停車規劃的準備，顧客前去消費時常違停影響市區交通，但也因為不好停車，黃姓車手領完贓款後，違停吃羊肉湯，結果因此被警方攔查，並查出多本銀行帳戶，黃男嘆自己栽在羊肉湯上，警方則糾正他，羊肉湯沒錯，他當車手又違停才有錯。

24歲的黃男是安南區人，他提領贓款時很小心，從沒被發現過，但到了他今天凌晨一點多犯案後，與朋友約好去吃一間羊肉湯，因為附近沒有停車格，黃男的停車習慣也不好，直接把車違停在店門口，警二分局海安所巡邏警員發現後，鳴警示燈驅離，黃男立刻從店內衝出來移車。

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警方本來想查證一下身分，就讓黃男離開，但他在開車門時，警方發現副駕駛座上放了很多本存摺，讓警方起疑，黃男也說不清楚為什麼自己有這麼多存摺，最後才承認自己是車手，提款卡和存摺都來自詐騙集團，他是每次2500元的代價，充當車手領取贓款，經調查已有3名被害人報案遭騙，共計損失280萬元。

得知領了不到幾萬元，未來要賠償被害人上百萬的損失，黃男搖頭自稱人生都毀了，還沒想到是毀在羊肉湯上，但警員告誡他，羊肉湯沒錯，而且還很好吃，他應該要檢討自己為什麼要做車手，還有為什麼不遵守交通規則好好停車。

訊後警方將他依詐欺罪移送，同時追查上游，第二分局指出，今年已偵破4件詐欺集團案件，涉案人數達45人，並緝獲25名車手，成功攔阻近6千萬元贓款匯出，也要提醒民眾提高警覺，遇可疑情事立即報案求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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