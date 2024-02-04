被押到泰緬邊境 掙扎呼救脫險／豬仔直呼再也不敢了

警方循線逮捕詐騙集團綽號「小珍」的廖姓印尼籍新住民主嫌。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/04 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕柬浦寨詐騙集團收斂後，轉往緬甸搞電信詐騙的集團，推出跨國相親、當假結婚人頭抽佣的新招誘騙民眾出國。險些被押到緬甸成為「豬仔」的台灣王姓男子，安全返國後，至今回憶起歷程，仍是一臉驚恐，直呼：「再也不敢『揀便宜』了！」

自認有歷練 還託友定位防出事

他表示，當初見居中安排的廖姓女子是外籍新住民，才相信對方有能力仲介外籍新娘，自己也很希望有機會「有錢沒錢，娶個新娘好過年」，而且若相親不成，也能順道旅遊及「揀便宜」，能賺到十五萬元「人頭費」也不錯。

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王男說，自認自己在社會上已有一些歷練，準備去泰國前，便和「社會上」的朋友「頭哥」約定，請對方利用手機定位功能，隨時監控他的去向和行蹤，以防出事時，能隨時提供幫忙。

他說，當天抵達清邁機場，剛下機等人來接機時，機場出現三名黝黑的彪形大漢，他就覺得怪怪的，上車後發現路徑愈走愈偏僻，暗中用手機查看定位，才驚覺一路被載到泰緬邊境，此時全身一顫，知道自己可能會有危險，但很快將原本的慌亂情緒壓抑下來，暗中尋找脫身機會。

他表示，要過邊關時，認為機會來了，開始大聲和對方爭吵、不斷掙扎和高聲呼救，泰緬邊境的海關人員似乎覺得有些不對勁，押他的人擔心出事，乾脆丟下他開車離去，他立刻向泰國警方尋求保護。

但王男氣憤地說，泰警見他是外國人，對其遭遇似乎司空見慣，對他不理不睬的，讓他感覺非常無助；不過他也笑笑地說：「這時也才想起台灣警察的好。」

幾經轉折 才從泰國返抵台灣

王男說，後來他打電話給「頭哥」，在對方協助安排下，有泰國當地人到邊境來接他，送到曼谷旅館待了一段時日，幾經轉折才在去年底返國。

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