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    國道多路段車禍壅塞 高公局預測下午10地雷區記得避開

    國3南向105.6公里處事故。（高公局提供）

    國3南向105.6公里處事故。（高公局提供）

    2025/01/29 14:47

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天大年初一，國道上午開始出現出遊車潮，交通部高速公路局統計，上午多處地方發生小客車追撞事故，造成車流回堵、壅塞。下午預測有十處易塞車路段。

    高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國6西向舊正-霧峰系統，國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

    高公局建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

    今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、王田至彰化，北向東湖至汐止、大雅系統至台中系統；國3南向土城至龍潭、快官至霧峰、草屯至中興，北向安坑至木柵；國3南向南港系統至石碇，其餘路段行車大致正常。

    經查，今天上午8時10分，國3南向105.6公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時44分排除，造成後方車流回堵5公里 ；9時47分，國1北向171公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於上午10時3分排除，造成後方車流回堵4公里。

    另外，10時3分，國1北向343.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時6分排除，造成後方車流回堵4公里，都導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

    國1北向171公里處事故。（高公局提供）

    國1北向171公里處事故。（高公局提供）

    國1北向343.2公里處事故。（高公局提供）

    國1北向343.2公里處事故。（高公局提供）

    大年初一中部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一中部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一中部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一中部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一北部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一北部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一北部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一北部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一南部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一南部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一南部區域路況預報。（高公局提供）

    大年初一南部區域路況預報。（高公局提供）

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