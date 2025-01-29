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    釜山航空客機起火疏散一團亂！乘客自己開艙門逃生

    南韓釜山航空客機起火，176人倉皇逃生，事後有旅客踢爆疏散過程一團亂。（法新社）

    南韓釜山航空客機起火，176人倉皇逃生，事後有旅客踢爆疏散過程一團亂。（法新社）

    2025/01/29 14:55

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓釜山航空BX391航班，28日晚間10時許在金海機場出發前突然起火，機上176人倉皇逃生，事後有旅客踢爆疏散過程一團亂，空服員沒有提供適當的引導．有一扇艙門甚至是乘客自行打開逃生的。

    《朝鮮日報》報導，多名乘客透露，當時大家都已坐好繫上安全帶，孰料後段機艙突然傳出失火了並且竄出煙霧，一開始空服員嘗試使用滅火器撲滅火勢，還叫旅客不要亂動，根本就像世越號悲劇一樣。

    乘客不滿地表示，在滅火失敗、現場陷入混亂後，空服員也沒有要求旅客離開時不要管行李了，因此可以看到有人搶著逃難，有些人則急著拿取隨身行李。

    乘客指稱，在機艙內煙霧瀰漫後，空服員沒有做出合理的引導或打開艙門。不過，航空業人士認為，機組人員是依照飛航手冊進行疏散作業，若隨意開啟艙門相當危險，因為若引擎未停止就打開附近的緊急逃生門，有可能會發生更嚴重的事故。

    對於航空界的說法，也有人反駁當時狀況危急且煙霧迅速擴散，應該要懂得變通；消防專家則分析，飛機火災的黃金逃生時間為90秒，考慮到最後客機上層嚴重燒毀，機組人員的反應確實要更快才對。

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