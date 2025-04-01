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    美智庫：中國利用俄烏戰爭精進無人機戰術 對付台灣收集西方情報

    華府智庫「詹姆斯敦基金會」（The Jamestown Foundation）最新發表的研究報告指出，自俄烏戰爭爆發以來，中國對俄烏雙方都提供無人機，目的是藉這場戰爭精進無人機作戰技術，以用來對付台灣，並收集西方軍事情報。（法新社）

    華府智庫「詹姆斯敦基金會」（The Jamestown Foundation）最新發表的研究報告指出，自俄烏戰爭爆發以來，中國對俄烏雙方都提供無人機，目的是藉這場戰爭精進無人機作戰技術，以用來對付台灣，並收集西方軍事情報。（法新社）

    2025/04/01 22:55

    〔編譯盧永山／綜合報導〕俄烏戰爭自2022年2月開打以來，中國屢被揭露向俄羅斯提供軍援，尤其提供先進無人機作戰技術。然而，美國華府國防智庫「詹姆斯敦基金會」（The Jamestown Foundation）最新發表的研究報告指出，中國亦同時向烏克蘭提供無人機，甚至佯裝成協助烏軍反攻俄方。負責撰寫報告的研究員受訪指出，中方拉攏俄方關係，同時兼顧自身利益，利用俄烏戰爭來作解放軍軍事試驗場，目的是測試中國的無人機實力和收集他國戰術，預料會令中國無人機在攻台戰事上變得更為有效。

    《自由亞洲電台》報導，「詹姆斯敦基金會」3月28日發表的最新一期中國報告顯示，中國解放軍在俄烏戰場中，透過向俄羅斯輸出大批無人機和高科技零件等軍備，來吸取不少無人機、干擾無人機和自主系統等實戰經驗，以提升其軍事實力，尤其是用於台海戰略。

    報告特別指出，初步發現中國軍事供應商和操作員亦偷偷向烏克蘭提供同類軍備，甚至掛上烏克蘭旗幟，佯裝成烏軍來攻擊俄軍，以另一身角度測試無人機遭到干擾、反攻的能力，並收集烏軍以及其來自北約（NATO）軍援的戰術。

    發表這份報告的「詹姆斯敦基金會」研究員張崑陽（Sunny Cheung）表示：「中國扮烏軍打俄軍的重點，並非要攻擊俄羅斯，而是因為中國深知烏克蘭在無人機的操作和協調等技術上，比俄羅斯強，才多年來有效抵抗俄軍的入侵，在烏軍身上學得更多。亦不排除中國透過從事間諜活動，滲透收集烏方的戰略情報，來檢驗自己的無人機實戰能力，繼而進化。」

    張崑陽指出，中國商用無人機大廠「大疆創新」無疑在技術上領先全球，也幾乎壟斷各國市場，加上北京當局重點投資和「軍民融合」國策下大幅推進軍事科技實力，料中國軍用無人機在豐富經驗數據基礎下，將有驚人的進化，恐對台灣及其他國家造成安全威脅。

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