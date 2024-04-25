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PO文指黃國昌「硬上女學生」 周玉蔻被判賠30萬

周玉蔻（中）被判賠30萬元，移除貼文。（資料照）

周玉蔻（中）被判賠30萬元，移除貼文。（資料照）

2024/04/25 16:45

〔記者張文川／台北報導〕周玉蔻去年6月在臉書發文指黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」，被黃國昌求償100萬元，並要求刪除臉書文章、刊登判決主文。雙方調解破局，台北地院今天宣判周玉蔻應賠償30萬元，移除貼文。可上訴。

民眾黨主席柯文哲去年接受「館長」陳之漢直播專訪時，談到司改議題時說，「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」。同年6月13日，周玉蔻上臉書發文指，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」

黃國昌回擊，先上臉書回應：「網友傳訊告訴我周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭。惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流。對這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告。」他遞狀向周玉蔻求償100萬元並刪除文章、刊登判決主文。

法官上月26日開庭辯論時，周玉蔻指稱自己的言論是對法務部將來的部長人選進行評論，屬言論自由範圍，黃國昌自從加入時代力量直到今日成為立委，都曾罵過她，她也都沒提告，因為她自知是公眾人物。

周玉蔻也說，她此生首次站台就是替黃國昌站台，另她為和解所擬的聲明稿則已盡到最大的誠意，她也不想再與黃國昌爭辯，奉勸黃國昌「放寬心胸」接受更多批評與評論。

黃國昌的律師回稱，周玉蔻的言論與事實相差甚遠，報導內容指「師生戀」屬雙方合意，黃國昌也曾澄清否認有周女所指的強制性交，周玉蔻未經查證，不受新聞自由保障。

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