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南市議長賄選案監聽指「賣傢伙拚郭信良」邱莉莉駁沒變賣財產

台南市議長邱莉莉。（資料照）

台南市議長邱莉莉。（資料照）

2024/02/05 12:32

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市第4屆正、副議長邱莉莉、林志展被控涉賄選案，5日上午，台南地院續開審理庭，邱莉莉等10名被告與律師都出庭。對於審判長詢問有關檢方起訴的賄選犯罪事實，邱莉莉全部否認、強調她沒有賄選，所做的都是尋求合法的政黨合作。

審判長詢問在2022年9月27日，邱莉莉與民進黨前中執委郭再欽講電話時提到「我傢伙（台語，指財產）都賣掉了，要跟他（南市無黨第3屆市議長郭信良）拚了，我這次沒把黑面（郭信良）推倒，算我漏氣」；同年10月1日，郭再打電話連絡邱說「關鍵票就2、3票而已，2票左右在輸贏，就1票1票來用……3年前參選副議長花3千萬元，我看我們要花上億的，這次這樣奔走，沒有覺得不可能」。

邱莉莉否認有檢方所說的買票情事，她與林志展都說正副議長選舉是在尋求政黨合作，無關賄選；邱並澄清說，她並沒有變賣財產。郭再欽也說，在電話中他是在講第3屆正副議長選舉之事，與此次第4屆正副議長選舉無關。

邱莉莉、林志展與郭再欽一再強調，此次正副議長選舉，沒有行求賄選、恐嚇的謀意與犯行，都是尋求合法的政黨合作。

同案被告中前國民黨市議員李文俊、李鎮國、無黨市議員黃麗招也都辯說沒有賄選之事；黃麗招說，因為之前聽說郭信良與李文俊鬧翻了，所以她才跟郭再欽說可以試著與李文俊尋求政黨合作，她投議長票都是情義相挺，「我被檢方收押，覺得很冤枉」。

不動產開發商、南市議會無黨團結聯盟顧問楊志強也說，並不認識邱莉莉與林志展，他是郭信良的好朋友，根本不會叫國民黨議員方一峰把議長選票投給方自己，他不曾也沒有資格去管正副議長選舉，「他們玩政治的，我不懂，也不關我的事」。此案於2月6日上午繼續開審理庭。

今天上午，台南市正副議長邱莉莉、林志展涉賄選案，台南地院續開審理庭。（記者王俊忠攝）

今天上午，台南市正副議長邱莉莉、林志展涉賄選案，台南地院續開審理庭。（記者王俊忠攝）

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