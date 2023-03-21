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    台南正副議長將隨黃偉哲訪日 法院：無棄保潛逃跡象

    台南市議長邱莉莉。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南市議長邱莉莉。（資料照，記者王俊忠攝）

    2023/03/21 10:49

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市長黃偉哲4月1日起利用清明節連假組團搭包機到日本拜會仙台市長，外傳涉及賄選案被起訴且重金交保的台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展並未限制出境，這次也將也隨團訪日。台南地院今天（21日）表示，該案移審法院後，目前並無邱、林兩人要棄保潛逃的訊息與跡象。

    台南地院行政庭長劉秀君說，當初檢方已對邱、林兩人交重保，案子從檢方移交法院審理後，負責審理的法官林岳葳已訂在4月24日召開準備程序庭，迄今沒有訊息或跡象顯示邱、林兩人要棄保潛逃的情形，因此會按照正常程序審理，除非有異常的訊息傳來，法官才會另做考量。

    當初檢方也是考量邱、林兩人均是市議員身分，且有固定居所，偵辦檢察官衡量後認為交重保即可防止其逃亡。

    今年1月3日，檢調搜查此案有關被告時，邱莉莉與林志展分獲檢方諭知50萬與20萬元交保；2月6日上午，檢調再傳訊邱、林兩人，，直到7日凌晨，檢方諭知邱莉莉150萬交保；林志展120萬元交保。檢方兩次強制處分均未限制出境。

    此案，台南地檢署起訴的10名被告，分別是正、副議長邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽、南市議會無黨團結聯盟顧問楊志強、市議員李文俊（前國民黨籍）及李的友人黃怡萍、南市區漁會理事長林士傑、無黨籍市議員黃麗招、市議員李鎮國（前國民黨籍）及妻子高玫仙。而市議員張世賢（前國民黨籍），由檢方另案偵辦。

    3月2日，南檢起訴此案後將案子移審台南地院，6名在押被告也送到法院，2日晚間近10點，法官裁定李文俊交保100萬元、黃麗招交保100萬元、郭再欽交保300萬元、楊志強交保200萬元、黃怡萍交保50萬元、林士傑交保200萬元，6名被告並均限制住居。

    台南市副議長林志展。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南市副議長林志展。（資料照，記者王俊忠攝）

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