神明、警察都在看 男子偷香油錢先撥開監視器照樣被逮

曾嫌以為撥開鏡頭就抓不到他。（警方提供）

2024/04/25 16:54

〔記者劉人瑋／台東報導〕全台到處偷香油錢，連離島也不放過！曾姓男子今早趁綠島旅遊人潮漸漸增加時，到著名景點「觀音洞」偷香油錢，行竊前還撥開監視器鏡頭，想不到警方早就鎖定他，3個小時後正要搭船離開就被在港邊的警察逮個正著，未料曾嫌拒不出示證件反嗆警方「為什麼要告知身分？」想不到警方連他的資料都能現場說出，「等你很久了！」。

今年初，近7旬的曾嫌就已先「收割」過一波，曾嫌利用口香糖綁著釣魚線，將功德箱內的鈔票黏出，其實當時警方已鎖定其身分並以函送處理，豈料曾嫌根本沒回過通訊處，根本不知已被傳喚，因此警方逮到他時才以為自己行竊神不知、鬼不覺。

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警方調查，今（25）日7時許接獲民眾報案，綠島鄉觀音洞內香油錢遭竊，即組成專案小組積極偵辦，復於10時許在南寮漁港碼頭查獲曾姓犯嫌並自身上起獲贓款新台幣27100元，全案依竊盜罪嫌移請台東地檢署偵辦，並持續擴大偵辦。

台東警分局呼籲宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，以免成為宵小覬覦的目標，警方亦將加強轄區巡邏，維護民眾財產安全。

其實台東警分局的呼籲連竊嫌也知道，因此下手犯案前就撥開監視器畫面，待他得手後帶著鈔票晃到港邊卻見等候許久的警方，曾嫌不願配合調查還反嗆警方「憑什麼調查我還要出示證件？」想不到警方卻直接喊出曾嫌名字和資料，嚇得曾嫌反問「你怎麼認識我？」。

其實面對旅遊旺季每日至少上萬遊客，離島警力相對不足，但見曾嫌如此反應，警方也怒回「神明在看、警察也知道，你以為綠島（分駐）所沒人嗎？等你很久了！」

在港邊的警方直接逮人。（警方提供）

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