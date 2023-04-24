台南正副議長涉賄選案 前KMT議員張世賢跑票不起訴

台南議長選舉，當時國民黨議員張世賢（見圖）跑票投給民進黨候選人邱莉莉，台南地檢署調查認張罪嫌不足、對張不起訴處分。（資料照）

2023/04/24 12:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦南市正副議長涉賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長候選人邱莉莉、林志展密謀以每票至少1千萬給錢利誘、恐嚇等方式，讓當時的國民黨議員李文俊、李鎮國、張世賢等人跑票，欲促成邱、李「民、國配」，甚至還拿市長黃偉哲名號對李鎮國掛保證，檢方3月初起訴邱莉莉等10名被告；議員張世賢則在另案偵辦後日前獲不起訴處分。

南檢於今年3月2日起訴的10名被告分別是邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、市議會無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨市議員黃麗招、市議員李文俊及其友人黃怡萍、市議員李鎮國及其妻高玫仙，台南地院預定24日下午首次對此案開庭審理。

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但在正副議長選舉時也跑票的國民黨議員張世賢，檢方列入另案偵辦，未在首波起訴之列。檢調人員在今年1月3日發動搜索時，張世賢也被檢調帶回偵訊，隔天（4日）獲得10萬元交保，日前則獲得檢方不起訴處分。

據檢方調查，專案小組依其通聯定位，認為張世賢與李文俊有所接觸，且在正副議長投票時確有跑票投給邱莉莉，但最後查無行求賄選等實證，對張世賢做出不起訴處分。

台南議長選舉，當時國民黨議員張世賢跑票投給民進黨候選人邱莉莉，台南地檢署調查認張罪嫌不足、對張不起訴處分。（資料照，記者王俊忠攝）

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