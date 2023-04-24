為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南正副議長涉賄選案 前KMT議員張世賢跑票不起訴

    台南議長選舉，當時國民黨議員張世賢（見圖）跑票投給民進黨候選人邱莉莉，台南地檢署調查認張罪嫌不足、對張不起訴處分。（資料照）

    台南議長選舉，當時國民黨議員張世賢（見圖）跑票投給民進黨候選人邱莉莉，台南地檢署調查認張罪嫌不足、對張不起訴處分。（資料照）

    2023/04/24 12:39

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦南市正副議長涉賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長候選人邱莉莉、林志展密謀以每票至少1千萬給錢利誘、恐嚇等方式，讓當時的國民黨議員李文俊、李鎮國、張世賢等人跑票，欲促成邱、李「民、國配」，甚至還拿市長黃偉哲名號對李鎮國掛保證，檢方3月初起訴邱莉莉等10名被告；議員張世賢則在另案偵辦後日前獲不起訴處分。

    南檢於今年3月2日起訴的10名被告分別是邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、市議會無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨市議員黃麗招、市議員李文俊及其友人黃怡萍、市議員李鎮國及其妻高玫仙，台南地院預定24日下午首次對此案開庭審理。

    但在正副議長選舉時也跑票的國民黨議員張世賢，檢方列入另案偵辦，未在首波起訴之列。檢調人員在今年1月3日發動搜索時，張世賢也被檢調帶回偵訊，隔天（4日）獲得10萬元交保，日前則獲得檢方不起訴處分。

    據檢方調查，專案小組依其通聯定位，認為張世賢與李文俊有所接觸，且在正副議長投票時確有跑票投給邱莉莉，但最後查無行求賄選等實證，對張世賢做出不起訴處分。

    台南議長選舉，當時國民黨議員張世賢跑票投給民進黨候選人邱莉莉，台南地檢署調查認張罪嫌不足、對張不起訴處分。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南議長選舉，當時國民黨議員張世賢跑票投給民進黨候選人邱莉莉，台南地檢署調查認張罪嫌不足、對張不起訴處分。（資料照，記者王俊忠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南市議長賄選案監聽譯文》邱莉莉：這次沒把「黑面」弄倒 算我漏氣
    2023/03/03 05:30

    南市議長賄選案監聽譯文》邱莉莉：這次沒把「黑面」弄倒 算我漏氣
    南市議長賄選案》收押近2個月 郭再欽300萬交保
    2023/03/03 05:30

    南市議長賄選案》收押近2個月 郭再欽300萬交保

    存款利率最高8% 理財首選NewNewBank
    台南正副議長涉賄案 共犯郭再欽收押、楊志強請回
    2023/01/05 06:16

    台南正副議長涉賄案 共犯郭再欽收押、楊志強請回

    腎虛不用愁！GMP中藥廠精心研製
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播