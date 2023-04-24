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    台南正副議長涉賄案首開庭 邱莉莉等10被告全喊冤不認罪

    步出台南地院法庭的南市議長邱莉莉。（記者王俊忠攝）

    步出台南地院法庭的南市議長邱莉莉。（記者王俊忠攝）

    2023/04/24 19:00

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市正副議長涉賄選案，檢方於今年3月2日起訴正副議長邱莉莉、林志展等10名被告後，台南地院在今天下午第一次開準備程序庭，對於法官詢問，邱莉莉等10名被告全部喊冤、否認有送錢賄選或收賄情事；邱的律師更說這是邱、林兩人為拉下議長郭信良，透過政黨協商結盟處理，並非賄選。

    庭訊後，邱莉莉步出法庭時說尊重司法、相信司法會還她清白；民進黨前中執委郭再欽也說有信心會獲判無罪，林志展則說不表示意見。

    檢方認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長候選人邱莉莉、林志展密謀以給錢利誘、恐嚇等方式，讓當時的國民黨議員李文俊、李鎮國、張世賢等人跑票，欲促成邱莉莉、李文俊「民、國配」，甚至還拿市長黃偉哲名號對李鎮國掛保證，後來，李等3藍營議員跑票給邱，邱共拿到過半的36票當選議長。

    10名被起訴的被告分別是邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、市議會無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨市議員黃麗招、市議員李文俊及其表妹黃怡萍、市議員李鎮國及其妻高玫仙；同案被告市議員張世賢則在另案偵辦後，被檢方認定收賄罪嫌不足、近日給予「不起訴」處分。

    邱莉莉律師表示，郭再欽對非民進黨議員的拉票，郭如何透過楊志強與國民黨議員方一峰、李鎮國聯繫，邱不知情也未參與，與李文俊合作是加強結盟信念；林志展律師說，去年12月中，林志展同意推舉李文俊擔任副議長，這也要黨團、黨中央同意，不是賄選不正利益。

    郭再欽律師也說，當時郭是民進黨中執委、有輔選議長重任，因為過去民進黨有6位議員跑票前車之鑑，郭與邱、林採取與非民進黨陣營合作結盟，未必不好，這種政治結盟也不是首例，而與他黨的政治結盟利益，也不等於是賄選。

    對於監聽譯文、程序的合法性、被告未具結筆錄的證據能力，多位律師提出質疑。法官回應說，如律師全面否認證據的證據能力，這會讓法院觀感不好，其後多位律師相繼說會具狀陳述證據能力問題。庭期一直到下午6點多結束。

    步出台南地院法庭的南市副議長林志展。（記者王俊忠攝）

    步出台南地院法庭的南市副議長林志展。（記者王俊忠攝）

    步出台南地院法庭的民進黨前中執委郭再欽。（記者王俊忠攝）

    步出台南地院法庭的民進黨前中執委郭再欽。（記者王俊忠攝）

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