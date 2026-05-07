若黨中央徵召參選彰化縣長 劉和然重申：沒意願、可輔選

新北市副市長劉和然（右二）被問到若黨中央徵召參選彰化縣長，是否義不容辭？他表示，沒有參選的意願和規劃，但有需要的話願意返鄉輔選。（記者賴筱桐攝）

國民黨彰化縣長提名人選尚未拍板，傳出黨中央將新北市副市長劉和然列為「奇兵」，多位藍營重要人士也勸進，但劉已明確婉拒。劉和然今天被問到若黨中央徵召，是否義不容辭？劉和然重申，「沒有參選彰化的意願和規劃」，但如果有需要，他願意返鄉輔選，分享新北市的市政經驗。

劉和然今天出席新北市「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」記者會，媒體關切，若黨中央徵召參選彰化縣長，是否義不容辭？

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劉和然回應，黨中央徵召有它的制度，第一個考量一定是個人有沒有意願，他再次強調，從當老師開始到現在，39年來全部都在新北市，尤其在這1年，市長侯友宜任期剩下200多天，很多建設都在持續進行，「我一定會陪著市長，到今年的12月24號」， 希望能留在新北市，把這一棒做得很好，順利往下交接。

劉和然說，彰化是他出生的地方，一定有很深厚的情感，謝謝彰化縣長王惠美這8年把彰化建設做得非常好、口碑非常棒，在地也有很多優秀人才，表達想要繼續服務彰化的意願，或是有其他夥伴想要一起參與，當然在黨的機制下，只要提名出來的在地人服務彰化縣，他都全力支持。

媒體詢問，國民黨立委謝衣鳳表示，自己民調最高，黨中央為何不考慮她？是否認為人選應該以在地為優先？

劉和然回應，尊重黨中央的機制和決定，畢竟他離開彰化有一段時間，對於內部情況和實際運作方式不是那麼熟悉，有意願到彰化縣服務的所有彰化子弟，都是要為這塊土地奉獻，他都給予祝福，只要是黨機制出來的人，他一定全力支持。

至於是否返鄉輔選？劉和然表示，如果有需要的話，新北市有很多經驗，如果能提供給有意願服務彰化的參選人，需要藉由新北市的經驗，讓自己的家鄉有更大的成長，「我當然樂於回去協助」，但他要明確地說：「我沒有參選彰化的意願和規劃。」

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