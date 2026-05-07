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    涉貪「刑事戰將」病情再惡化！林明佐無法出庭律師急聲請停審

    2026/05/07 11:09 記者許國楨／台中報導
    林明佐（現改名林康承）病情惡化，先前出庭時已坐輪椅。（資料照）

    林明佐（現改名林康承）病情惡化，先前出庭時已坐輪椅。（資料照）

    曾被封為「刑事戰將」的前刑事局警政監林明佐，現已改名為「林康承」，因涉及震驚全台「九州集團」博弈洗錢案，遭控擔任台中市刑大隊長期間，涉嫌收賄、洩密，台中地院近期密集審理案件，原訂本月22日再度傳喚出庭，但因病情急遽惡化，律師已正式向法院聲請停止審判，目前法官仍審酌中。

    檢方起訴指出，林明佐與九州博弈集團關係密切，涉嫌在偵辦案件期間，向集團洩漏偵查機密，並收受高檔洋酒及鉅額不法利益，累計金額高達4451萬元，另有超過6616萬元財產來源不明，案件爆發後，林明佐遭羈押禁見，且在短短一年多內歷經「二進二出」看守所。

    林最早於2024年5月遭收押禁見，2025年3月一度以1200萬元交保，但檢方抗告成功後再度被羈押；直到同年6月，因惡性脊髓腫瘤病況危急，法院考量醫療需求，裁定1500萬元交保，並限制住居、限制出境出海8個月，同時須每週向指定警局報到，並接受電子科技監控。

    據了解，林病況相當嚴重，不僅需長期仰賴輪椅行動，還出現大小便失禁情形，期間更數度從限制住居處緊急送往高雄義大醫院搶救，院方甚至曾發出病危通知，由於近期身體狀況再度惡化，已無法正常出庭應訊，律師除向法院請假外，也檢附醫院診斷證明，依刑事訴訟法第294條規定，聲請暫停審判程序，待身體狀況改善後再恢復審理，目的在兼顧被告生命權與辯護權，法官對是否准許停審態度相當審慎，目前仍在評估中。

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