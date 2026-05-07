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    首頁 > 政治

    軍購4度協商破局最快明表決 民進黨：藍白送習近平大禮包

    2026/05/07 11:26 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人林楚茵。（資料照）

    民進黨發言人林楚茵。（資料照）

    國防特別條例朝野協商昨天破局，最快明天立法院會就能表決。民進黨發言人林楚茵今（7日）痛批，在野黨將3800億+N、8000億喊來喊去，搞得國防軍購像菜市場喊價，不僅拖慢國防整備，更是給習近平送上大禮包。

    林楚茵表示，國防部專業規劃的8年1.25兆版本，不只對美軍購，還有商購、委製、自主研發跟產業布局。但不論藍白哪一種版本，都是砍掉商購、刪掉委製，至少都會短缺3000多億。砍商購，就是告訴中共台灣灘頭防線還有破口；刪委製，就是把台灣擋在民主夥伴打造的無人機去紅供應鏈門外。

    林楚茵說，國民黨還說要等美方「發價書」才同意預算，國防部長顧立雄直接講白，發價書簽署期限通常很短，如果等發價書來才通過條例、審預算，立法院根本沒時間審，這才是真正的空白授權。

    「藍白嘴上喊支持國防，轉頭又把國防特別預算砍成打折版！」林楚茵直言，國民黨鬼打牆喊監督、菜市場式喊價，不惜演出宮鬥戲，就是要卡住台灣軍購、拖慢國防整備，在川習會前送給習近平一個大禮包。

    林楚茵並強調，台灣經濟大好、台股再創新高，是大家努力打拚的成果。但經濟越好，越需要國防守住成果。沒有國防安全，就沒有投資，也沒有產業的下一步。

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