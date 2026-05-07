台南女警車禍亡「女大生查看車損」傳是AI假影片 網指來源是中國

台南女警鄭詠心上個月遭撞擊身亡，在網路流傳一段AI變造影片，有網友指出，透過一開始的監視器畫面可看到，肇事女大生與其他路人在機車附近對話，看起來像是在討論事故為何發生。但AI影片裡女大生不斷在機車旁徘迴，且女大生還「彎腰查看、用手撫摸車身」。（圖擷自臉書）

台南女警鄭詠心上個月遭撞擊身亡，案發後網路流傳一段AI變造影片，遭網友質疑是消費悲劇，昨日有網友挖出，疑似是中國帳號PO出AI變造影片，才讓事件更加延燒，但比對原本的真實影片就可看到AI影片的動作十分詭異。有粉專也發文分享，「女大生並沒有去吃火鍋慶祝、上課談笑風生，她沒去上課，造謠她去吃火鍋的也自刪帳號」，強調「如果是中共所操弄，那麼，它的目的，就是使台灣人弱弱相殘，互相報復，社會陷於混亂」，呼籲民眾「不要讓自己的情緒被操弄」。

台南市警局第四分局28歲女警鄭詠心於上月28日騎機車時，突被後方20歲戴姓女大生騎機車追撞倒地，隨即遭左側同向遊覽車輾斃，這起事件引發外界關注之餘，網路上也傳出，女大生肇事後竟先關心自己機車的車損、且肇事後未道歉甚至還在火鍋店嘻嘻哈哈吃飯等說法，甚至還有影片流傳，引來輿論撻伐。

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不過昨日有網友發文質疑，上週四（4/30）有帳號在threads貼出影片，質疑女大生肇事後卻是先詳細查看自身機車，PO文內容還批評「怎樣的學校教出怎樣的學生……」。不過網友質疑，若與真實影片對比可發現，該段影片其實是AI變造的，且發文帳號是假的，也未公開帳號所有者的地點，細看該帳號的發文內容也全部都是一堆聳動新聞圖卡。

也有網友將兩段影片合在一起進行比對，透過一開始的監視器畫面可看到，肇事女大生並非只是查看自身機車，而是與其他人（疑似遊覽車駕駛）在機車附近對話，看起來像是在討論事故為何發生。而該段AI變造影片則是只有看到女大生不斷在機車旁徘迴，左右腿還會連續交換位置，且女大生還反覆「彎腰查看、用手撫摸車身」，兩相比對就更能看出詭異之處。此外，女大生的機車車身原先貼有「台獨貼紙」，部分媒體還特地以此攻擊女大生，但這段影片裡機車上卻看不到貼紙，也是AI變造證據之一。

在相關發文底下雖然也有網友質疑女大生確實有查看機車，但粉專「名為變態的神父」也發文強調，「有一段網路上她下車查看自己機車的畫面是AI變造的，原畫面是她與其他人比手畫腳在爭論。而變造畫面的帳號，來自中國」、「另一角度影片女大生有查看自己的車，不過若對照之前先與司機爭論，也在看車輪，也可能是在確認是否撞到人，因為確認車損不會只確認這麼一下下，或只確認單一部位」。

「名為變態的神父」也指出，「同時，女大生並沒有如媒體報導的，去吃火鍋慶祝、上課談笑風生，她沒去上課，造謠她去吃火鍋的也自刪帳號」。

「名為變態的神父」直言，如果是中共所操弄，那麼，它的目的，就是使台灣人弱弱相殘，互相報復，社會陷於混亂，破壞台灣的民主與法治，當民主自由變得脆弱，就更容易被「和平統一」。

「名為變態的神父」呼籲，不要讓自己的情緒被操弄，而淪為仇恨，仇恨，是最容易被他人當成工具使用。同時也重申，「以正義之名，包裝自己的洩憤，那依然不是正義，而且遠比單純的洩憤更加危險，因為那代表沒有底線，無人能阻止，永無止盡的施虐」、「如果只是因為她機車上台獨的貼紙，就必須遭受這種對待，那我必須說，跟過去警總在報紙上獵巫、公審台獨人士，扣上莫須有的罪名是差不多的，台灣淪為全民警總的時代。」。

網友質疑，上週四有帳號在threads貼出影片（見圖），質疑女大生肇事後卻是先詳細查看自身機車，PO文內容還批評「怎樣的學校教出怎樣的學生…」。不過網友指出，若與真實影片對比可發現，該段影片其實是AI變造的，該帳號也未公開所有者的地點。（圖擷自threads）

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