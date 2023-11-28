獲被害人家屬原諒 基隆台62甲線酒駕命案不行國民法官參審

蘇姓駕駛被控酒駕致死罪，基隆地院審酌蘇男已賠償被害人家屬250萬元，並獲得家屬原諒，今天裁定不行國民法官參與審判。（資料照）

2023/11/28 20:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕國民法官法今年元旦起實施，基隆市第2件適用國民法官法的基隆港東岸聯外道路酒駕致死案，基隆地方法院審酌蘇姓駕駛，已賠償被害人家屬250萬元，並獲得家屬原諒，今天（28日）裁定不行國民參與審判。

蘇姓男子今年3月27晚間與呂姓友人等多人唱歌後，又至他處續攤喝酒至隔天凌晨4時許，酒駕車載呂男行經基隆港東岸聯外道路1.5公里處，失控撞及左側圍牆，高速原地打轉後，再撞及右側邊坡，致呂男在車子反覆撞擊中，從後座拋出車外撞及邊坡，因頭顱破裂，身體多處骨折死亡。蘇男也身受重傷，因血液中酒精濃度值超標甚多，被檢方依酒駕致死罪嫌起訴。

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由於蘇男被檢方依酒駕致死罪嫌起訴，符合國法官法中「故意犯罪發生死亡結果」的規定，成為繼高翊峻酒駕撞死孝子被國民法官重判9年後，基隆地院第2件採國民法官制審判案件。

蘇男的公設辯護人依蘇男在偵查中已坦承犯行，且賠償被害人家屬250萬，並已獲得被害人家屬原諒，希望由職業法官審理，聲請不行國民參與審判。

基隆地院認為，法院應優先考量被害人家屬對訴訟程序進行與量刑審酌的意見，才能更貼近國民對於司法的瞭解與信賴；本案如行國民參與審判，將因國民法官新制開始，在媒體高度關注而大幅報導下，嚴重影響被害人家屬受創心靈的重建，法院對被害人家屬能早日回歸平靜生活，撫慰心靈創傷的殷切期盼，應特予尊重，認為符合國民法官法第6條第1項第4款，裁定不行國民參與審判。

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