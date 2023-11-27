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酒駕開保時捷撞死外籍空少 聲請不行「國民法官」審判遭駁確定

無照酒駕向男撞死外籍空少，聲請「不行國民參與審判」制，遭北院裁定駁回。（資料照）

無照酒駕向男撞死外籍空少，聲請「不行國民參與審判」制，遭北院裁定駁回。（資料照）

2023/11/27 14:05

〔記者溫于德／台北報導〕有多次酒駕前科的男子向詠強，去年無照開保時捷酒駕發生車禍，撞死穿越馬路的美國聯合航空外籍空少，檢方依最重可處無期徒刑的公共危險之酒駕致死罪起訴向男。後來他聲請「不行國民參與審判」制，台北地院認無理由，裁定駁回確定。

去年11月1日晚上8時52分，向男酒駕開保時捷白色休旅車上路，返家途中經過北市敦化南路二段的快車道時，遇上穿越馬路的外籍空少，向男因酒駕導致操駕及反應能力降低，且當時車速已超過該路段的50公里限速，不幸撞上該名空少致死；檢方7月起訴向男。

向男認為，他經媒體大肆不實報導，並將他設定、且貼標籤為「開保時捷的富商」、「飲酒後立即駕車」、「酒駕撞死外籍空少」等，勢必污染國民法官的心證，讓他無法受到公平審判，故請求不行「國參」制。

北院說明，有關向男的報導，並非全然採用聳動或不符事實的內容，也有從中性、貼近事實的方式進行報導；況且，為了確保選出能公正執行審判職務的國民法官，國民法官從選任程序乃至後來的審理階段，都設有相關制度確保能適時排除有偏頗之虞而不適任的國民法官，因此，北院無法僅因本案在偵查階段及起訴時因受媒體大幅報導，就認定行「國參」難有公正之虞。

裁定進一步提到，向男雖稱與死者家屬達成和解並支付全數和解金並取得原諒，且和解書中表明同意不行「國參」制；但北院認為，死者家屬的告訴代理人已具狀稱：「在和解過程中，告訴人多次提及仍希望被告受到應得刑責」，且經北院詢問告代，得知死者家屬僅僅是依照和解約定表明不願行「國參」程序。

北院最後審酌死者家屬居住在新加坡，縱然行「國參」程序，對於遠在新加坡的告訴人所造成的心理負擔有限，且媒體對於這種類型行「國參」程序的國關注程度應不至於讓死者家屬受有沉重心理負擔，故裁定駁回不行「國參」制的聲請，全案確定。

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