毒駕撞死無辜警 國民法官判8年半

警員高偉倫（圖右）遭撞死，高員父母哭紅雙眼，要求應判無期徒刑。 （民眾提供）

2023/11/24 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣卅七歲男子吳柏翰吸毒後開車，不料自後方追撞剛下班的廿九歲警員高偉倫，高男頭部破裂送醫不治，彰化地檢署今年五月將吳男依「服用毒品駕車致人於死」罪起訴，為彰化首件國民法官參審案件。彰化地方法院昨天宣判，將吳男判處八年六月徒刑。

審判長周淡怡說明，吳男坦承施用毒品後，在毒物安非他命反應下，因嗜睡導致車禍發生，造成被害人死亡，國民法官法庭認為，吳男案發後未肇事逃逸，有下車查看被害人，故宣判其刑。

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該起事故發生在今年一月廿三日，高偉倫值勤結束騎車等紅燈時，遭吳男開車從後方高速追撞，高員送醫搶救不治；隨後警方在吳身上及車內查獲十多包毒品。彰檢認為吳男曾因酒駕經判決公共危險罪確定，於十年內再服用毒品駕車致人於死，因此具體求刑十至十二年。前天審理庭上，高員父母哭紅雙眼，讓人鼻酸，要求應判處無期徒刑。

周淡怡指出，吳男在該案前六個月內有施用毒品紀錄，戒斷不易，從其過往生活環境來看，更生可能性低，但吳男仍年輕，長期自由刑可能會讓吳男無法順利復歸社會，另外，國民法官亦考慮吳男孩子需有人照顧，因此決定量刑。

這起彰化縣首件國民法官案件，於本月十三日進行國民法官選任程序，於八十六位候選者中選出六名國民法官、四名備位國民法官，加上三名職業法官共同審判，並進行三天審理程序，於昨天下午宣判，司法院院長許宗力、彰化地院院長陳毓秀等人到庭聆聽宣判。

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男子吳柏翰毒駕撞死警員，國民法官法庭判處八年六月徒刑。（民眾提供）

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